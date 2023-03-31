31 марта 2023

Ксения Собчак летит в Пермь на премьеру мужа

Собчак посетит премьеру оперы «Летучий голландец» в Перми 1 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента РФ. Москва, собчак ксения
Ксения Собчак собирается посетить премьеру оперы в Перми Фото:

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак летит в прикамскую столицу на премьеру оперы «Летучий голландец». Об этом она рассказала в своем telegram-канале.

«Лечу к мужу на премьеру „Летучего голландца“ в Пермь! Вагнер — это серьезно», — пишет Ксения Собчак. К сообщению приложены фотографии, сделанные в самолете.

Премьера оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец» в интерпретации режиссера Константина Богомолова (муж Собчак) намечена на 1 апреля. Постановку будут показывать до 5-го числа включительно на сцене Пермского театра оперы и балета.

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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак летит в прикамскую столицу на премьеру оперы «Летучий голландец». Об этом она рассказала в своем telegram-канале. «Лечу к мужу на премьеру „Летучего голландца“ в Пермь! Вагнер — это серьезно», — пишет Ксения Собчак. К сообщению приложены фотографии, сделанные в самолете. Премьера оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец» в интерпретации режиссера Константина Богомолова (муж Собчак) намечена на 1 апреля. Постановку будут показывать до 5-го числа включительно на сцене Пермского театра оперы и балета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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