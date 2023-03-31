Ксения Собчак летит в Пермь на премьеру мужа

Собчак посетит премьеру оперы «Летучий голландец» в Перми 1 апреля

Ксения Собчак собирается посетить премьеру оперы в Перми Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак летит в прикамскую столицу на премьеру оперы «Летучий голландец». Об этом она рассказала в своем telegram-канале.

«Лечу к мужу на премьеру „Летучего голландца“ в Пермь! Вагнер — это серьезно», — пишет Ксения Собчак. К сообщению приложены фотографии, сделанные в самолете.

Премьера оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец» в интерпретации режиссера Константина Богомолова (муж Собчак) намечена на 1 апреля. Постановку будут показывать до 5-го числа включительно на сцене Пермского театра оперы и балета.