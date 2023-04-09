09 апреля 2023
08 апреля 2023

На Челябинск надвигаются ветер и морозы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ноги. Челябинск, тень, ноги, весна, девушка
Погода будет неустойчивой, а ветер сильным Фото:

На предстоящей неделе в Челябинске ожидается ветреная и морозная погода. По данным синоптиков, в ночные часы температура может опускаться до -9 градусов.

«С 10 по 16 апреля в Челябинске днем ожидаются перепады температуры от -9 до +15 градусов. Начало недели будет относительно теплым, к пятнице придет холодный фронт. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду», — говорится на сайте «Гисметео».

Ранее синоптики предупреждали челябинцев о том, что отрицательные температуры сохранятся до конца апреля. Согласно долгосрочному прогнозу, в городе ожидается пасмурная и ветреная погода, возможны осадки в виде дождя.

Ветер ожидается порывами до 15 метров в секунду
Ветер ожидается порывами до 15 метров в секунду

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На предстоящей неделе в Челябинске ожидается ветреная и морозная погода. По данным синоптиков, в ночные часы температура может опускаться до -9 градусов. «С 10 по 16 апреля в Челябинске днем ожидаются перепады температуры от -9 до +15 градусов. Начало недели будет относительно теплым, к пятнице придет холодный фронт. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду», — говорится на сайте «Гисметео». Ранее синоптики предупреждали челябинцев о том, что отрицательные температуры сохранятся до конца апреля. Согласно долгосрочному прогнозу, в городе ожидается пасмурная и ветреная погода, возможны осадки в виде дождя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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