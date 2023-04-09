Погода будет неустойчивой, а ветер сильным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На предстоящей неделе в Челябинске ожидается ветреная и морозная погода. По данным синоптиков, в ночные часы температура может опускаться до -9 градусов.

«С 10 по 16 апреля в Челябинске днем ожидаются перепады температуры от -9 до +15 градусов. Начало недели будет относительно теплым, к пятнице придет холодный фронт. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду», — говорится на сайте «Гисметео».

Ранее синоптики предупреждали челябинцев о том, что отрицательные температуры сохранятся до конца апреля. Согласно долгосрочному прогнозу, в городе ожидается пасмурная и ветреная погода, возможны осадки в виде дождя.