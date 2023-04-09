09 апреля 2023
08 апреля 2023

Пермскую телебашню «превратят» в ракету в честь Дня космонавтики

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, телебашня, связь, спутниковая антенна, спутниковая тарелка, телевидение, ретранслятор
Подсветку включат с 21:00 до 00:00 Фото:

В Перми телебашню подсветят в честь Дня космонавтики 12 апреля. В пресс-службе Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра отметили, что башня издалека будет напоминать готовую к взлету ракету.

«Главная телебашня РТРС в Пермском крае будет украшена огнями тематической архитектурной подсветки», — рассказали URA.RU в центре. Также там добавили, что лучше всего рассматривать телебашню с бульвара Гагарина, где она и будет напоминать взлетающую ракету.

Подсветку включат с 21:00 до 00:00 часов. URA.RU также сообщало о том, что 12 апреля в пермском зоопарке пройдут тематические кормления, посвященные празднику. Животных накормят декоративной едой в виде планет, космических кораблей и другого.

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В Перми телебашню подсветят в честь Дня космонавтики 12 апреля. В пресс-службе Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра отметили, что башня издалека будет напоминать готовую к взлету ракету. «Главная телебашня РТРС в Пермском крае будет украшена огнями тематической архитектурной подсветки», — рассказали URA.RU в центре. Также там добавили, что лучше всего рассматривать телебашню с бульвара Гагарина, где она и будет напоминать взлетающую ракету. Подсветку включат с 21:00 до 00:00 часов. URA.RU также сообщало о том, что 12 апреля в пермском зоопарке пройдут тематические кормления, посвященные празднику. Животных накормят декоративной едой в виде планет, космических кораблей и другого.
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© Служба новостей «URA.RU»
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