Пермскую телебашню «превратят» в ракету в честь Дня космонавтики

Подсветку включат с 21:00 до 00:00 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми телебашню подсветят в честь Дня космонавтики 12 апреля. В пресс-службе Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра отметили, что башня издалека будет напоминать готовую к взлету ракету.

«Главная телебашня РТРС в Пермском крае будет украшена огнями тематической архитектурной подсветки», — рассказали URA.RU в центре. Также там добавили, что лучше всего рассматривать телебашню с бульвара Гагарина, где она и будет напоминать взлетающую ракету.

Подсветку включат с 21:00 до 00:00 часов. URA.RU также сообщало о том, что 12 апреля в пермском зоопарке пройдут тематические кормления, посвященные празднику. Животных накормят декоративной едой в виде планет, космических кораблей и другого.