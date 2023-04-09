В Пермском зоопарке для животных создадут космические корабли

Животным приготовят тематические угощения Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В пермском зоопарке 12 апреля состоятся тематические показательные кормления животных в честь Дня космонавтики. Обитателям зоопарка подготовят декорированные угощения, каждое из которых посвящено космосу — космические корабли, НЛО и другое, рассказали в пресс-службе зоопарка.

«Показательные кормления начнутся в 11.00 с вольера пятнистых оленей. Для Рябины, Олеси и Млады подготовят блюдо под названием „Звездопад“. В 14.00 крупные экзотические попугаи ара, известные своим интеллектом, получат в подарок и попробуют разобрать „Телескоп“. Их кормление состоится в павильоне „Экзотические птицы“. В 15.00 пройдут показательные кормления крупных кошек. Львы Леро и Риччи насладятся съедобным „Парадом планет“, пумы проследуют за „Спутниками“, а тигрица Афина за „Ракетой“. „Кометы“ и „Метеоритный дождь“ из фигурно вырезанных фруктов для японских макак создадут к 15.30. В 16.00 в вольер к снежным барсам Аксу и Снежеку приземлится „НЛО“. Рыси в 16.30 познакомятся с „Луноходом“», — указано в пресс-релизе.

В зоопарке подчеркнули, что все угощения состоят из разрешенных для животных разного вида продуктов в соответствии с их рационами. Чтобы усложнить задачу зоологи создают из безопасных материалов «головоломки» и прячут еду внутрь, что делает мероприятие не только интересным для животных, но и зрелищным для посетителей.

В пресс-службе также напоминают, что Пермский зоопарк по адресу ул. Монастырская, 10 с 1 апреля перешел на летний режим работы — с 09:00 до 21:00, касса закрывается на один час раньше.