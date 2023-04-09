Прокуратура наказала коммунальщиков в ХМАО из-за порыва теплосетей

Из-за порыва жители Междуреченского (ХМАО) остались без тепла Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Прокуратура Кондинского района наказала штрафом компанию «СК «Лидер», которая обеспечивает теплом поселок Междуреченский. На сайте прокуратуры указано, что из-за порыва на теплосетях предприятия жители поселка остались без тепла.

«Произошел порыв на сетях теплоснабжения поселка Междуреченский, эксплуатируемых ООО СК „Лидер“, из-за чего произошло нарушение температурного режима в жилых помещениях населенного пункта. Ресурсоснабжающая организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа», — говорится в публикации.

Прокуратура завела против коммунальщиков административное дело из-за нарушения нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Организацию оштрафовали, а потребителям пересчитали размер платы за теплоснабжение.

Ранее URA.RU писало, что управляющие компании Сургута (ХМАО) оштрафованы за плохую уборку снега во дворах. Коммунальщики пытались оправдаться недостатком техники, морозами, но все равно были наказаны.