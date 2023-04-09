Татьяна Овсиенко получит за выступление на 300-летии Перми в два раза больше своего прайса

Татьяна Овсиенко споет на пермской эспланаде 12 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

Власти Перми заключили контракт о выступлении на Дне города певицы Татьяны Овсиенко. Как следует из документа, за концерт выплатят почти 500 тысяч рублей, тогда как минимальная сумма за выступление артистки составляет 250 тысяч.

«Предмет контракта: услуги по обеспечению участия артиста Татьяны Овсиенко в рамках организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных 300-летию города Перми. Цена контракта: 490 304 рубля», — указано на портале госзакупок. По условиям договора, выступление певицы состоится 12 июня на городской эспланаде. Оно продлится не менее 30 минут.

Ранее URA.RU рассказывало о ценах на концерты российских звезд, которые должны выступить на 300-летии Перми. Так, минимальная стоимость шоу Овсиенко составляет 250 тысяч рублей. Судя по уже заключенным контрактам, все музыканты, чьи спеть в День города Перми, получат значительно больше минимальных расценок.