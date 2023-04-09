09 апреля 2023

Татьяна Овсиенко получит за выступление на 300-летии Перми в два раза больше своего прайса

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, овсиенко татьяна
Татьяна Овсиенко споет на пермской эспланаде 12 июня Фото:
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300-летие Перми

Власти Перми заключили контракт о выступлении на Дне города певицы Татьяны Овсиенко. Как следует из документа, за концерт выплатят почти 500 тысяч рублей, тогда как минимальная сумма за выступление артистки составляет 250 тысяч.

«Предмет контракта: услуги по обеспечению участия артиста Татьяны Овсиенко в рамках организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных 300-летию города Перми. Цена контракта: 490 304 рубля», — указано на портале госзакупок. По условиям договора, выступление певицы состоится 12 июня на городской эспланаде. Оно продлится не менее 30 минут.

Ранее URA.RU рассказывало о ценах на концерты российских звезд, которые должны выступить на 300-летии Перми. Так, минимальная стоимость шоу Овсиенко составляет 250 тысяч рублей. Судя по уже заключенным контрактам, все музыканты, чьи спеть в День города Перми, получат значительно больше минимальных расценок.

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Власти Перми заключили контракт о выступлении на Дне города певицы Татьяны Овсиенко. Как следует из документа, за концерт выплатят почти 500 тысяч рублей, тогда как минимальная сумма за выступление артистки составляет 250 тысяч. «Предмет контракта: услуги по обеспечению участия артиста Татьяны Овсиенко в рамках организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных 300-летию города Перми. Цена контракта: 490 304 рубля», — указано на портале госзакупок. По условиям договора, выступление певицы состоится 12 июня на городской эспланаде. Оно продлится не менее 30 минут. Ранее URA.RU рассказывало о ценах на концерты российских звезд, которые должны выступить на 300-летии Перми. Так, минимальная стоимость шоу Овсиенко составляет 250 тысяч рублей. Судя по уже заключенным контрактам, все музыканты, чьи спеть в День города Перми, получат значительно больше минимальных расценок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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