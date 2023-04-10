10 апреля 2023

В Свердловской области разыскивают мужчину на костылях и с собакой. Фото

В Каменске-Уральском пропал 60-летний мужчина на костылях и с собакой
© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Максима Горького. Курган , костыли, травма, весы правосудия
Мужчина ушел из дома 9 апреля на костылях и с собакой (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 9 апреля пропал 60-летний Тахир Губайдулин, который передвигается на костылях. Вместе с ним потерялся стаффордширский терьер, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Помогите найти пропавшего 60-летнего мужчину! Он ушел из дома 9 апреля вместе с терьером», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Приметы мужчины: рост — 175 сантиметров, у него полное телосложение, черные волосы с сединой, карие глаза. Мужчина был одет в темно-синюю куртку, кепку, штаны и черные кроссовки. По словам спасателей, мужчина нуждается в медицинской помощи.

Кроме того, волонтеры отмечают, что у мужчины может быть потеря памяти. Если вам известно местоположение пропавшего Тахира Губайдулина, то звоните по номеру +7 (953) 606-98-87 или +7 (800) 700-54-52.

Пропавшему мужчине 60 лет
Пропавшему мужчине 60 лет
Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) 9 апреля пропал 60-летний Тахир Губайдулин, который передвигается на костылях. Вместе с ним потерялся стаффордширский терьер, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти пропавшего 60-летнего мужчину! Он ушел из дома 9 апреля вместе с терьером», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост — 175 сантиметров, у него полное телосложение, черные волосы с сединой, карие глаза. Мужчина был одет в темно-синюю куртку, кепку, штаны и черные кроссовки. По словам спасателей, мужчина нуждается в медицинской помощи. Кроме того, волонтеры отмечают, что у мужчины может быть потеря памяти. Если вам известно местоположение пропавшего Тахира Губайдулина, то звоните по номеру +7 (953) 606-98-87 или +7 (800) 700-54-52.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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