В Каменске-Уральском (Свердловская область) 9 апреля пропал 60-летний Тахир Губайдулин, который передвигается на костылях. Вместе с ним потерялся стаффордширский терьер, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Помогите найти пропавшего 60-летнего мужчину! Он ушел из дома 9 апреля вместе с терьером», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Приметы мужчины: рост — 175 сантиметров, у него полное телосложение, черные волосы с сединой, карие глаза. Мужчина был одет в темно-синюю куртку, кепку, штаны и черные кроссовки. По словам спасателей, мужчина нуждается в медицинской помощи.
Кроме того, волонтеры отмечают, что у мужчины может быть потеря памяти. Если вам известно местоположение пропавшего Тахира Губайдулина, то звоните по номеру +7 (953) 606-98-87 или +7 (800) 700-54-52.
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