В Свердловской области разыскивают мужчину на костылях и с собакой. Фото

В Каменске-Уральском пропал 60-летний мужчина на костылях и с собакой

11 апреля 2023 в 00:00 Размер текста - 17 +

Мужчина ушел из дома 9 апреля на костылях и с собакой (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) 9 апреля пропал 60-летний Тахир Губайдулин, который передвигается на костылях. Вместе с ним потерялся стаффордширский терьер, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти пропавшего 60-летнего мужчину! Он ушел из дома 9 апреля вместе с терьером», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост — 175 сантиметров, у него полное телосложение, черные волосы с сединой, карие глаза. Мужчина был одет в темно-синюю куртку, кепку, штаны и черные кроссовки. По словам спасателей, мужчина нуждается в медицинской помощи. Кроме того, волонтеры отмечают, что у мужчины может быть потеря памяти. Если вам известно местоположение пропавшего Тахира Губайдулина, то звоните по номеру +7 (953) 606-98-87 или +7 (800) 700-54-52. Пропавшему мужчине 60 лет Фото: сообщество «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 9 апреля пропал 60-летний Тахир Губайдулин, который передвигается на костылях. Вместе с ним потерялся стаффордширский терьер, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти пропавшего 60-летнего мужчину! Он ушел из дома 9 апреля вместе с терьером», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост — 175 сантиметров, у него полное телосложение, черные волосы с сединой, карие глаза. Мужчина был одет в темно-синюю куртку, кепку, штаны и черные кроссовки. По словам спасателей, мужчина нуждается в медицинской помощи. Кроме того, волонтеры отмечают, что у мужчины может быть потеря памяти. Если вам известно местоположение пропавшего Тахира Губайдулина, то звоните по номеру +7 (953) 606-98-87 или +7 (800) 700-54-52.