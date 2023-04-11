Депутат-фронтовик Голиков предупредил об угрозе НАТО для целостности России

11 апреля 2023 в 07:42 Размер текста - 17 +

НАТО представляют угрозу для России, следует из слов Олега Голикова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Текущая политика НАТО в отношении России угрожает ее существованию. Об этом в интервью корреспонденту URA.RU заявил депутат Госдумы, военнослужащий подразделения БАРС (Боевой армейский резерв страны) «Каскад» БПЛА Олег Голиков. «Россия борется за свою свободу и за то, что раньше называлось СССР — дружбу братских народов. Тех народов, которые в единой мысли о мирном проживании сохраняли статус-кво во всем мире. В последнее время этот статус нарушен в связи со сменой НАТО концепции обороны: если мы не будем отстаивать права освобождения наших исконных земель и братьев-украинцев сегодня, завтра наши дети будут бороться за Москву, Урал и Сибирь. Мы здесь, чтобы здесь был мир» — заявил Голиков. Голиков также отметил, что за время поездок на Донбасс не раз убедился в «русскости» региона и юго-востока бывшей Украины. Здесь живут русские по духу люди разных национальностей, добавил он. «Мы уже почистили нашу страну от тех, кто струсил и ушел, мы теперь понимаем, кто мог в будущем нас предать и выстрелить в спину. Теперь остались патриоты, которые будут поднимать нашу великую державу с новыми границами. Мы победим за счет общей воли и желания победы», — заключил Голиков. В апреле обозреватель Андре Дэймон в материале для Международного комитета Четвертого Интернационала отметил, что вступление Финляндии в НАТО является подготовкой к предположительной войне между США и Россией. По его словам, присоединение Финляндии создает дополнительные угрозы для двух ядерных держав. В январе Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр отметил, что пересечение любой из территорий альянса станет поводом для начала прямой конфронтации с Москвой, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Текущая политика НАТО в отношении России угрожает ее существованию. Об этом в интервью корреспонденту URA.RU заявил депутат Госдумы, военнослужащий подразделения БАРС (Боевой армейский резерв страны) «Каскад» БПЛА Олег Голиков. «Россия борется за свою свободу и за то, что раньше называлось СССР — дружбу братских народов. Тех народов, которые в единой мысли о мирном проживании сохраняли статус-кво во всем мире. В последнее время этот статус нарушен в связи со сменой НАТО концепции обороны: если мы не будем отстаивать права освобождения наших исконных земель и братьев-украинцев сегодня, завтра наши дети будут бороться за Москву, Урал и Сибирь. Мы здесь, чтобы здесь был мир» — заявил Голиков. Голиков также отметил, что за время поездок на Донбасс не раз убедился в «русскости» региона и юго-востока бывшей Украины. Здесь живут русские по духу люди разных национальностей, добавил он. «Мы уже почистили нашу страну от тех, кто струсил и ушел, мы теперь понимаем, кто мог в будущем нас предать и выстрелить в спину. Теперь остались патриоты, которые будут поднимать нашу великую державу с новыми границами. Мы победим за счет общей воли и желания победы», — заключил Голиков. В апреле обозреватель Андре Дэймон в материале для Международного комитета Четвертого Интернационала отметил, что вступление Финляндии в НАТО является подготовкой к предположительной войне между США и Россией. По его словам, присоединение Финляндии создает дополнительные угрозы для двух ядерных держав. В январе Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр отметил, что пересечение любой из территорий альянса станет поводом для начала прямой конфронтации с Москвой, передает RT.