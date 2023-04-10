Челябинка нашла в говядине, купленной через соцсети, гной и гематомы

Женщина неоднократно продавала мясо вынужденного убоя через группы в соцсетях Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Магнитогорска (Челябинская область) обратилась в надзорное ведомство, после того как нашла гнойные образования и гематомы в говядине, которую купила в социальных сетях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Обратилась жительница Магнитогорска, которая приобрела через группу в социальных сетях у гражданки мясо говядины. Дома при разделке мяса в толще мышц были обнаружены гнойные образования и множественные гематомы», — рассказали URA.RU в управлении.

Пострадавшая просила вернуть деньги и забрать мясо, но продавец отказала. Тогда женщина выложила пост, в комментариях к которому собрались многие недовольные покупатели. Нарушительница неоднократно продавала людям мясо вынужденного убоя, несмотря на ветеринарные законы.

В управлении выяснили, что продавец не зарегистрирована ни в одной системе отслеживания продукции. Мясо не проходило экспертизы, не было оформлено по документам, а значит не было гарантий безопасности покупателей. Управление выдало женщине предостережение о недопустимости нарушений.

Информацию о продавце также передали в УМВД Магнитогорска. Административные меры должны быть приняты из-за нарушений в предпринимательской деятельности.