Немцы обратились к России за помощью из-за требований Украины

Пользователи Twitter обратились за помощью к РФ после требований Мельника о новой технике

11 апреля 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Немцев возмутила требование Украины отправить истребители Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немецких пользователей Twitter возмутили требования заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника поставить ВСУ больше военной техники. Они обратились к России и попросили поставить Киев на место. «Что вам действительно нужно, так это чтобы вас поставили на место. Надеюсь, Россия скоро положит конец этому цирку», — заявил один из пользователей. «Вам лучше готовиться, русские уже на пороге», — поддержал его другой немецкий читатель. Еще один комментатор отметил, что Германия ничего не обязана поставлять Киеву. «Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО для подобного. Вам следовало давно начать переговоры», — отметил он. Немцев возмутило, что Киев постоянно что-то требует от Германии. «Это когда-нибудь прекратится? Дальше вы захотите немецких солдат?» — поинтересовались они. По словам пользователей, правительство страны должно немедленно отказать Украине в любой поддержке. Ранее Мельник потребовал от немцев отправить истребители, военные корабли и подводные лодки. Также он заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц должен пересечь все «красные линии», чтобы помочь Украине.

Немецких пользователей Twitter возмутили требования заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника поставить ВСУ больше военной техники. Они обратились к России и попросили поставить Киев на место. «Что вам действительно нужно, так это чтобы вас поставили на место. Надеюсь, Россия скоро положит конец этому цирку», — заявил один из пользователей. «Вам лучше готовиться, русские уже на пороге», — поддержал его другой немецкий читатель. Еще один комментатор отметил, что Германия ничего не обязана поставлять Киеву. «Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО для подобного. Вам следовало давно начать переговоры», — отметил он. Немцев возмутило, что Киев постоянно что-то требует от Германии. «Это когда-нибудь прекратится? Дальше вы захотите немецких солдат?» — поинтересовались они. По словам пользователей, правительство страны должно немедленно отказать Украине в любой поддержке. Ранее Мельник потребовал от немцев отправить истребители, военные корабли и подводные лодки. Также он заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц должен пересечь все «красные линии», чтобы помочь Украине.