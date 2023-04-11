Немцы обратились к России за помощью из-за требований Украины

Немецких пользователей Twitter возмутили требования заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника поставить ВСУ больше военной техники. Они обратились к России и попросили поставить Киев на место.
«Что вам действительно нужно, так это чтобы вас поставили на место. Надеюсь, Россия скоро положит конец этому цирку», — заявил один из пользователей. «Вам лучше готовиться, русские уже на пороге», — поддержал его другой немецкий читатель.
Еще один комментатор отметил, что Германия ничего не обязана поставлять Киеву. «Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО для подобного. Вам следовало давно начать переговоры», — отметил он.
Немцев возмутило, что Киев постоянно что-то требует от Германии. «Это когда-нибудь прекратится? Дальше вы захотите немецких солдат?» — поинтересовались они. По словам пользователей, правительство страны должно немедленно отказать Украине в любой поддержке.
Ранее Мельник потребовал от немцев отправить истребители, военные корабли и подводные лодки. Также он заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц должен пересечь все «красные линии», чтобы помочь Украине.
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Немецких пользователей Twitter возмутили требования заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника поставить ВСУ больше военной техники. Они обратились к России и попросили поставить Киев на место. «Что вам действительно нужно, так это чтобы вас поставили на место. Надеюсь, Россия скоро положит конец этому цирку», — заявил один из пользователей. «Вам лучше готовиться, русские уже на пороге», — поддержал его другой немецкий читатель. Еще один комментатор отметил, что Германия ничего не обязана поставлять Киеву. «Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО для подобного. Вам следовало давно начать переговоры», — отметил он. Немцев возмутило, что Киев постоянно что-то требует от Германии. «Это когда-нибудь прекратится? Дальше вы захотите немецких солдат?» — поинтересовались они. По словам пользователей, правительство страны должно немедленно отказать Украине в любой поддержке. Ранее Мельник потребовал от немцев отправить истребители, военные корабли и подводные лодки. Также он заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц должен пересечь все «красные линии», чтобы помочь Украине.