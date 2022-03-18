Требования Украины к Германии назвали невыносимыми

18 марта 2022 в 07:28 Размер текста - 17 +

Адрей Мельник требовал от Олафа Шольца вмешаться в спецоперацию на Украине Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Требования украинского посла Андрея Мельника к канцлеру Германии Олафу Шольцу о новых поставках оружия являются невыносимыми. Об этом пишет немецкой издание Junge Welt. «Украинский посол Андрей Мельник, который на фоне спецоперации России чуть ли не каждый день выдвигает новые требования к федеральному правительству и Олафу Шольльцу, рассчитанные на эскалацию и вовлечение Германии в события, в последнее время раздражает правящую коалицию. Так, Серен Бартол (СДПГ) признался в Twitter: «Теперь я нахожу этого «посла» невыносимым», — пишет Junge Welt. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. На фоне начала спецоперации депутаты Бундестага призвали перестать снабжать Украину оружием. Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что страны НАТО не будут принимать участия в конфликте на Украине, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Требования украинского посла Андрея Мельника к канцлеру Германии Олафу Шольцу о новых поставках оружия являются невыносимыми. Об этом пишет немецкой издание Junge Welt. «Украинский посол Андрей Мельник, который на фоне спецоперации России чуть ли не каждый день выдвигает новые требования к федеральному правительству и Олафу Шольльцу, рассчитанные на эскалацию и вовлечение Германии в события, в последнее время раздражает правящую коалицию. Так, Серен Бартол (СДПГ) признался в Twitter: «Теперь я нахожу этого «посла» невыносимым», — пишет Junge Welt. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. На фоне начала спецоперации депутаты Бундестага призвали перестать снабжать Украину оружием. Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что страны НАТО не будут принимать участия в конфликте на Украине, пишет RT.