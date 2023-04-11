Tagesspiegel: Австрия готова арестовать Путина по ордеру МУС

12 апреля 2023 в 02:03 Размер текста - 17 +

Владимира Путина арестуют, если он посетит Австрию, заявила Эдтштадлер Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Австрия намерена арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС), если он посетит страну. Об этом заявила министр по делам ЕС и конституции при канцлерском ведомстве Австрии Каролине Эдтштадлер. Она отметила, что Австрия будет строго соблюдать свои международные обязательства в соответствии с уголовным правом. «Мы будем соблюдать свои обязательства в рамках международного и уголовного права. Если Путин ступит на австрийскую территорию, должен быть произведен арест», — сообщила министр Эдтштадлер изданию Tagesspiegel. Также она отметила, что Австрия полностью поддерживает Украину в гуманитарном и экономическом плане, но при этом не поставляет оружие в регион. Ранее URA.RU сообщало, что Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В Кремле назвали решение МУС возмутительным. Сенатор РФ Андрей Клишас напомнил, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому у европейского суда нет никаких полномочий делать такое заключение. Позже председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуме готовятся изменения в Федеральный закон «О безопасности». Они запретят действия Международного уголовного суда и наделят президента РФ Владимира Путина полномочиями по защите граждан России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Австрия намерена арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС), если он посетит страну. Об этом заявила министр по делам ЕС и конституции при канцлерском ведомстве Австрии Каролине Эдтштадлер. Она отметила, что Австрия будет строго соблюдать свои международные обязательства в соответствии с уголовным правом. «Мы будем соблюдать свои обязательства в рамках международного и уголовного права. Если Путин ступит на австрийскую территорию, должен быть произведен арест», — сообщила министр Эдтштадлер изданию Tagesspiegel. Также она отметила, что Австрия полностью поддерживает Украину в гуманитарном и экономическом плане, но при этом не поставляет оружие в регион. Ранее URA.RU сообщало, что Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В Кремле назвали решение МУС возмутительным. Сенатор РФ Андрей Клишас напомнил, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому у европейского суда нет никаких полномочий делать такое заключение. Позже председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуме готовятся изменения в Федеральный закон «О безопасности». Они запретят действия Международного уголовного суда и наделят президента РФ Владимира Путина полномочиями по защите граждан России.