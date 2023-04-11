Челябинский завод создал супермаркет комплектующих к иностранной технике

12 апреля 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Выпуск комплектующих вырос после реализации 50 мероприятий по бережливому производству Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Завод «Техтрон-ТТ» из Челябинска создал «супермаркет» комплектующих для производства запчастей к иностранной технике. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, это позволило ускорить выпуск продукции. «Создали „супермаркета“ комплектующих перед сборкой. Теперь рабочему наглядно видно количество запасов. Ими стало легче управлять, доставляя нужное количество комплектующих до рабочего», — заявили в пресс-службе минпрома. Компания занимается изготовлением деталей и узлов для ходовых систем и трансмиссий импортной гусеничной. Изделия завода восполняют дефицит комплектующих для моделей техники фирм Liebherr, Сaterpillar, Komatsu, Dressta, Shantui, SEM, John Deer, New Holland, Shehwa, Liebherr и Volvo. Ускорение выпуска составило 20%. Объемы незавершенного производства снизились в два раза: 3262 до 1800 штук. Теперь производственники начнут масштабировать достигнутые результаты на другие участки и новые цеха.В первом квартале 2023 года предприятие увеличило объемы производства продукции на 25% в сравнении с таким же периодом 2022 года.

Завод «Техтрон-ТТ» из Челябинска создал «супермаркет» комплектующих для производства запчастей к иностранной технике. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, это позволило ускорить выпуск продукции. «Создали „супермаркета“ комплектующих перед сборкой. Теперь рабочему наглядно видно количество запасов. Ими стало легче управлять, доставляя нужное количество комплектующих до рабочего», — заявили в пресс-службе минпрома. Компания занимается изготовлением деталей и узлов для ходовых систем и трансмиссий импортной гусеничной. Изделия завода восполняют дефицит комплектующих для моделей техники фирм Liebherr, Сaterpillar, Komatsu, Dressta, Shantui, SEM, John Deer, New Holland, Shehwa, Liebherr и Volvo. Ускорение выпуска составило 20%. Объемы незавершенного производства снизились в два раза: 3262 до 1800 штук. Теперь производственники начнут масштабировать достигнутые результаты на другие участки и новые цеха.В первом квартале 2023 года предприятие увеличило объемы производства продукции на 25% в сравнении с таким же периодом 2022 года.