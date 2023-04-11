Челябинский завод создал супермаркет комплектующих к иностранной технике

Завод «Техтрон-ТТ» из Челябинска создал «супермаркет» комплектующих для производства запчастей к иностранной технике. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, это позволило ускорить выпуск продукции.
«Создали „супермаркета“ комплектующих перед сборкой. Теперь рабочему наглядно видно количество запасов. Ими стало легче управлять, доставляя нужное количество комплектующих до рабочего», — заявили в пресс-службе минпрома.
Компания занимается изготовлением деталей и узлов для ходовых систем и трансмиссий импортной гусеничной. Изделия завода восполняют дефицит комплектующих для моделей техники фирм Liebherr, Сaterpillar, Komatsu, Dressta, Shantui, SEM, John Deer, New Holland, Shehwa, Liebherr и Volvo.
Ускорение выпуска составило 20%. Объемы незавершенного производства снизились в два раза: 3262 до 1800 штук. Теперь производственники начнут масштабировать достигнутые результаты на другие участки и новые цеха.В первом квартале 2023 года предприятие увеличило объемы производства продукции на 25% в сравнении с таким же периодом 2022 года.
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