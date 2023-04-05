05 апреля 2023

Челябинский завод гусениц для импортной спецтехники увеличил выпуск на четверть. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод из Челябинска готов заменить своей продукцией ушедший импорт Фото:

Завод «Техтрон-ТТ» из Челябинска в первом квартале год к году на 25% увеличил выпуск гусениц для импортной спецтехники. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, производство запчастей для гусеничной техники является приоритетом компании.

«Производство в первом квартале 2023 года выросло в среднем на 20-25% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Одним из направлений работы является изготовление гусениц, цепей для бульдозеров и экскаваторов импортного производства», — отметили URA.RU на заводе.

Завод сам проектирует и производит детали с узлами для ходовых систем и трансмиссий гусеничной техники. «Техтрон ТТ» освоил выпуск запчастей для спецтехники таких марок как Liebherr, Сaterpillar, Shantui, Volvo и других западных производителей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального фонда поддержки промышленности, а на заводе добавили, что уплотнения для трансмиссий (бортовых редукторов) техники ЧТЗ, позволяет потребителям экономить на покупке запчастей.

Постоянными заказчиками завода являются порядка двух тысяч предприятий России, Казахстана, Беларуси и других стран СНГ. Основными покупателями выступают компании дорожно-строительной отрасли, нефтегазового сектора и в целом добывающей промышленности, лесного хозяйства.

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Завод «Техтрон-ТТ» из Челябинска в первом квартале год к году на 25% увеличил выпуск гусениц для импортной спецтехники. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, производство запчастей для гусеничной техники является приоритетом компании. «Производство в первом квартале 2023 года выросло в среднем на 20-25% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Одним из направлений работы является изготовление гусениц, цепей для бульдозеров и экскаваторов импортного производства», — отметили URA.RU на заводе. Завод сам проектирует и производит детали с узлами для ходовых систем и трансмиссий гусеничной техники. «Техтрон ТТ» освоил выпуск запчастей для спецтехники таких марок как Liebherr, Сaterpillar, Shantui, Volvo и других западных производителей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального фонда поддержки промышленности, а на заводе добавили, что уплотнения для трансмиссий (бортовых редукторов) техники ЧТЗ, позволяет потребителям экономить на покупке запчастей. Постоянными заказчиками завода являются порядка двух тысяч предприятий России, Казахстана, Беларуси и других стран СНГ. Основными покупателями выступают компании дорожно-строительной отрасли, нефтегазового сектора и в целом добывающей промышленности, лесного хозяйства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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