В Госдуме предложили жесткий ответ США на конфискацию активов бизнесмена Малофеева

Депутат Госдумы Новичков: Россия должна заморозить американское имущество в ответ на санкции против Малофеева
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Малофеев Константин. Челябинск, малофеев константин
США ранее ввели санкции против бизнесмена Малофеева Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия должна заморозить собственность американских юридических и физических лиц в ответ на санкции в отношении российского предпринимателя Константина Малофеева. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Новичков от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

«Надо заморозить всю собственность американских физических и юридических лиц. Часть активов я бы уже сейчас национализировал», — заявил Николай Новичков. Его слова приводят РИА Новости. Он подчеркнул, что нужно объявить государственной собственностью все активы российских граждан, которые были заморожены за рубежом.

Ранее сообщалось, что суд в США разрешил изъять почти 5,5 миллиона долларов активов. Они связаны с председателем совета директоров группы компаний «Царьград» Константином Малофеевым. По словам авторов Reuters, данные средства планируется направить на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. США и другие западные страны начали активно вводить антироссийские санкции после начала операции. Они направлены как на физических, так и юридических лиц. В настоящий момент готовится десятый пакет санкций со стороны ЕС.

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Россия должна заморозить собственность американских юридических и физических лиц в ответ на санкции в отношении российского предпринимателя Константина Малофеева. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Новичков от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». «Надо заморозить всю собственность американских физических и юридических лиц. Часть активов я бы уже сейчас национализировал», — заявил Николай Новичков. Его слова приводят РИА Новости. Он подчеркнул, что нужно объявить государственной собственностью все активы российских граждан, которые были заморожены за рубежом. Ранее сообщалось, что суд в США разрешил изъять почти 5,5 миллиона долларов активов. Они связаны с председателем совета директоров группы компаний «Царьград» Константином Малофеевым. По словам авторов Reuters, данные средства планируется направить на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. США и другие западные страны начали активно вводить антироссийские санкции после начала операции. Они направлены как на физических, так и юридических лиц. В настоящий момент готовится десятый пакет санкций со стороны ЕС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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