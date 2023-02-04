В Госдуме предложили жесткий ответ США на конфискацию активов бизнесмена Малофеева

Депутат Госдумы Новичков: Россия должна заморозить американское имущество в ответ на санкции против Малофеева

04 февраля 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

США ранее ввели санкции против бизнесмена Малофеева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия должна заморозить собственность американских юридических и физических лиц в ответ на санкции в отношении российского предпринимателя Константина Малофеева. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Новичков от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». «Надо заморозить всю собственность американских физических и юридических лиц. Часть активов я бы уже сейчас национализировал», — заявил Николай Новичков. Его слова приводят РИА Новости. Он подчеркнул, что нужно объявить государственной собственностью все активы российских граждан, которые были заморожены за рубежом. Ранее сообщалось, что суд в США разрешил изъять почти 5,5 миллиона долларов активов. Они связаны с председателем совета директоров группы компаний «Царьград» Константином Малофеевым. По словам авторов Reuters, данные средства планируется направить на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. США и другие западные страны начали активно вводить антироссийские санкции после начала операции. Они направлены как на физических, так и юридических лиц. В настоящий момент готовится десятый пакет санкций со стороны ЕС.

Россия должна заморозить собственность американских юридических и физических лиц в ответ на санкции в отношении российского предпринимателя Константина Малофеева. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Новичков от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». «Надо заморозить всю собственность американских физических и юридических лиц. Часть активов я бы уже сейчас национализировал», — заявил Николай Новичков. Его слова приводят РИА Новости. Он подчеркнул, что нужно объявить государственной собственностью все активы российских граждан, которые были заморожены за рубежом. Ранее сообщалось, что суд в США разрешил изъять почти 5,5 миллиона долларов активов. Они связаны с председателем совета директоров группы компаний «Царьград» Константином Малофеевым. По словам авторов Reuters, данные средства планируется направить на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. США и другие западные страны начали активно вводить антироссийские санкции после начала операции. Они направлены как на физических, так и юридических лиц. В настоящий момент готовится десятый пакет санкций со стороны ЕС.