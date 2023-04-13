13 апреля 2023

В Перми жители многоэтажки эвакуировались из-за пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарная лестница, пожарные
Пожар произошел на девятом этаже многоквартирного дома Фото:

В Перми произошел пожар в девятиэтажном доме. Жители самостоятельно покинули здание, сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю в Telegram.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение в квартире на девятом этаже. Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировались 123 человека. Пострадавших и погибших нет», — уточняет пресс-служба ведомства.

К месту вызова было направлено 28 человек личного состава и шесть единиц техники десятого пожарно-спасательного отряда краевого управления МЧС. Предварительная площадь пожара составила два квадратных метра. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

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В Перми произошел пожар в девятиэтажном доме. Жители самостоятельно покинули здание, сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю в Telegram. «По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение в квартире на девятом этаже. Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировались 123 человека. Пострадавших и погибших нет», — уточняет пресс-служба ведомства. К месту вызова было направлено 28 человек личного состава и шесть единиц техники десятого пожарно-спасательного отряда краевого управления МЧС. Предварительная площадь пожара составила два квадратных метра. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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