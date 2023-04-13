В Перми жители многоэтажки эвакуировались из-за пожара

Пожар произошел на девятом этаже многоквартирного дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми произошел пожар в девятиэтажном доме. Жители самостоятельно покинули здание, сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю в Telegram.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение в квартире на девятом этаже. Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировались 123 человека. Пострадавших и погибших нет», — уточняет пресс-служба ведомства.

К месту вызова было направлено 28 человек личного состава и шесть единиц техники десятого пожарно-спасательного отряда краевого управления МЧС. Предварительная площадь пожара составила два квадратных метра. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.