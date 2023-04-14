Бастрыкин проверит информацию об избиении пенсионера кондуктором в Екатеринбурге

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку нападения кондуктора на военного пенсионера в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«Организовать проверку информации о нападении на военного пенсионера, который не смог расплатиться за проезд из-за заблокированной карты. Из-за неоплаты проезда кондуктор стал применять силу в отношении мужчины, который в последующем был госпитализирован в медицинское учреждение с травмой головы», — сообщили в официальном telegram-канале Следственного комитета России.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проверка поручена исполняющему обязанности СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову.
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