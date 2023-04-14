14 апреля 2023

Бастрыкин проверит информацию об избиении пенсионера кондуктором в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Обстоятельства произошедшего установит свердловское СУ СКР Фото:

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку нападения кондуктора на военного пенсионера в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Организовать проверку информации о нападении на военного пенсионера, который не смог расплатиться за проезд из-за заблокированной карты. Из-за неоплаты проезда кондуктор стал применять силу в отношении мужчины, который в последующем был госпитализирован в медицинское учреждение с травмой головы», — сообщили в официальном telegram-канале Следственного комитета России.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проверка поручена исполняющему обязанности СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову.

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Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку нападения кондуктора на военного пенсионера в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. «Организовать проверку информации о нападении на военного пенсионера, который не смог расплатиться за проезд из-за заблокированной карты. Из-за неоплаты проезда кондуктор стал применять силу в отношении мужчины, который в последующем был госпитализирован в медицинское учреждение с травмой головы», — сообщили в официальном telegram-канале Следственного комитета России. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проверка поручена исполняющему обязанности СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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