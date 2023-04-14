Бастрыкин проверит информацию об избиении пенсионера кондуктором в Екатеринбурге

14 апреля 2023 в 23:39 Размер текста - 17 +

Обстоятельства произошедшего установит свердловское СУ СКР Фото: Официальный сайт Президента РФ Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку нападения кондуктора на военного пенсионера в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. «Организовать проверку информации о нападении на военного пенсионера, который не смог расплатиться за проезд из-за заблокированной карты. Из-за неоплаты проезда кондуктор стал применять силу в отношении мужчины, который в последующем был госпитализирован в медицинское учреждение с травмой головы», — сообщили в официальном telegram-канале Следственного комитета России. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проверка поручена исполняющему обязанности СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову.

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку нападения кондуктора на военного пенсионера в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. «Организовать проверку информации о нападении на военного пенсионера, который не смог расплатиться за проезд из-за заблокированной карты. Из-за неоплаты проезда кондуктор стал применять силу в отношении мужчины, который в последующем был госпитализирован в медицинское учреждение с травмой головы», — сообщили в официальном telegram-канале Следственного комитета России. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проверка поручена исполняющему обязанности СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову.