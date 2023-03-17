NYT: авиакомпании США хотят запретить конкурентам полеты над Россией

18 марта 2023 в 09:11 Размер текста - 17 +

Авиакомпании из США терпят убытки из-за конкурентов, которым разрешено летать через РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Американские авиакомпании, потерявшие возможность летать над Россией, призвали Конгресс и Белый дом запретить иностранным конкурентам полеты через воздушное пространство РФ. Об этом сообщает газета New York Times. «Американские авиакомпании активизируют лоббистскую кампанию на Капитолийском холме и в Белом доме, чтобы решить то, что, по их словам, является растущей проблемой. Они проигрывают иностранным конкурентам, которые могут перевозить пассажиров между Соединенными Штатами и Азией (используя воздушное пространство РФ — прим. URA.RU) быстрее и дешевле», — пишет издание. Как отмечают авторы, из-за потери полярных маршрутов, которые экономят время перелета и уменьшают расход топлива, авиакомпании США изменили планы транс-тихоокеанских рейсов, сократили количество пассажиров и грузов, а также отложили запуск более десяти запланированных маршрутов в Мумбаи, Токио, Сеул и ряд других городов. «Постоянный доступ к более коротким и более экономичным маршрутам, которые имеют доступ в российское воздушное пространство, дает таким перевозчикам, как Air India, Emirates и China Eastern Airlines, несправедливое преимущество», — заявила представительница Airlines for America в ходе недавней презентации в Конгрессе. Соединенные Штаты Америки закрыли воздушное пространство для российских самолетов год назад, с началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Тогда же к решению Вашингтона присоединились все члены Евросоюза. Россия, в свою очередь, закрыла небо для самолетов из 36 стран. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американские авиакомпании, потерявшие возможность летать над Россией, призвали Конгресс и Белый дом запретить иностранным конкурентам полеты через воздушное пространство РФ. Об этом сообщает газета New York Times. «Американские авиакомпании активизируют лоббистскую кампанию на Капитолийском холме и в Белом доме, чтобы решить то, что, по их словам, является растущей проблемой. Они проигрывают иностранным конкурентам, которые могут перевозить пассажиров между Соединенными Штатами и Азией (используя воздушное пространство РФ — прим. URA.RU) быстрее и дешевле», — пишет издание. Как отмечают авторы, из-за потери полярных маршрутов, которые экономят время перелета и уменьшают расход топлива, авиакомпании США изменили планы транс-тихоокеанских рейсов, сократили количество пассажиров и грузов, а также отложили запуск более десяти запланированных маршрутов в Мумбаи, Токио, Сеул и ряд других городов. «Постоянный доступ к более коротким и более экономичным маршрутам, которые имеют доступ в российское воздушное пространство, дает таким перевозчикам, как Air India, Emirates и China Eastern Airlines, несправедливое преимущество», — заявила представительница Airlines for America в ходе недавней презентации в Конгрессе. Соединенные Штаты Америки закрыли воздушное пространство для российских самолетов год назад, с началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Тогда же к решению Вашингтона присоединились все члены Евросоюза. Россия, в свою очередь, закрыла небо для самолетов из 36 стран.