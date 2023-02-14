Молдавия закрыла воздушное пространство

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Взлет и посадка самолетов в аэропорту
Над Молдавией запрещены авиаперелеты, сообщает Air Moldova. Фото:

Молдавия запретила воздушным судам летать над своей территорией. Об этом заявили в компании Air Moldova.

«Уважаемые пассажиры, на данный момент воздушное пространство Молдовы закрыто. Ожидаем возобновления полетов», — говорится в сообщении. Его слова приводит telegram-канал Sputnik Молдова. Расписание полетов претерпит изменения из-за ограничений.

Ранее в министерстве иностранных дел Молдавии сообщили, что в воздушном пространстве страны пролетела ракета. После этого 10 февраля российского посла Олега Васнецова вызвали в МИД страны, сообщает RT.

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Молдавия запретила воздушным судам летать над своей территорией. Об этом заявили в компании Air Moldova. «Уважаемые пассажиры, на данный момент воздушное пространство Молдовы закрыто. Ожидаем возобновления полетов», — говорится в сообщении. Его слова приводит telegram-канал Sputnik Молдова. Расписание полетов претерпит изменения из-за ограничений. Ранее в министерстве иностранных дел Молдавии сообщили, что в воздушном пространстве страны пролетела ракета. После этого 10 февраля российского посла Олега Васнецова вызвали в МИД страны, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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