Молдавия закрыла воздушное пространство

Над Молдавией запрещены авиаперелеты, сообщает Air Moldova.
Молдавия запретила воздушным судам летать над своей территорией. Об этом заявили в компании Air Moldova.
«Уважаемые пассажиры, на данный момент воздушное пространство Молдовы закрыто. Ожидаем возобновления полетов», — говорится в сообщении. Его слова приводит telegram-канал Sputnik Молдова. Расписание полетов претерпит изменения из-за ограничений.
Ранее в министерстве иностранных дел Молдавии сообщили, что в воздушном пространстве страны пролетела ракета. После этого 10 февраля российского посла Олега Васнецова вызвали в МИД страны, сообщает RT.
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