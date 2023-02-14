Молдавия закрыла воздушное пространство

14 февраля 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Над Молдавией запрещены авиаперелеты, сообщает Air Moldova. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Молдавия запретила воздушным судам летать над своей территорией. Об этом заявили в компании Air Moldova. «Уважаемые пассажиры, на данный момент воздушное пространство Молдовы закрыто. Ожидаем возобновления полетов», — говорится в сообщении. Его слова приводит telegram-канал Sputnik Молдова. Расписание полетов претерпит изменения из-за ограничений. Ранее в министерстве иностранных дел Молдавии сообщили, что в воздушном пространстве страны пролетела ракета. После этого 10 февраля российского посла Олега Васнецова вызвали в МИД страны, сообщает RT.

Молдавия запретила воздушным судам летать над своей территорией. Об этом заявили в компании Air Moldova. «Уважаемые пассажиры, на данный момент воздушное пространство Молдовы закрыто. Ожидаем возобновления полетов», — говорится в сообщении. Его слова приводит telegram-канал Sputnik Молдова. Расписание полетов претерпит изменения из-за ограничений. Ранее в министерстве иностранных дел Молдавии сообщили, что в воздушном пространстве страны пролетела ракета. После этого 10 февраля российского посла Олега Васнецова вызвали в МИД страны, сообщает RT.