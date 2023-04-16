16 апреля 2023

Челябинский пивовар ввел санкции против президента Украины Зеленского

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Сигарный клуб на тему благотворительности. Челябинск, ройтенберг илья
Илья Ройтенберг ограничил Зеленского в челябинском пиве Фото:

Челябинский ресторатор, владелец «Лаборатории живого пива» Илья Ройтенберг ввел санкции против президента Украины Владимира Зеленского. Как написал пивовар в социальных сетях, теперь главе Украины запрещено покупать челябинское пиво.

«Я ввожу санкции против гражданина Украины Владимира Зеленского. Отныне он не имеет права приобретать пиво нашей пивоварни, находиться на территории Колупаевки и приобретать земельные участки на улице Карпинского», — написал Ройтенберг на своей странице в «ВКонтакте».

По словам пивовара, санкции стали следствием наложения ограничений на его друзей стронгмена Михаила Кокляева и биатлонистки Светланы Ишмуратовой. При этом, по словам Кокляева, этих ограничений он на себе не ощутил и в его жизни заметно ничего не поменялось.

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Челябинский ресторатор, владелец «Лаборатории живого пива» Илья Ройтенберг ввел санкции против президента Украины Владимира Зеленского. Как написал пивовар в социальных сетях, теперь главе Украины запрещено покупать челябинское пиво. «Я ввожу санкции против гражданина Украины Владимира Зеленского. Отныне он не имеет права приобретать пиво нашей пивоварни, находиться на территории Колупаевки и приобретать земельные участки на улице Карпинского», — написал Ройтенберг на своей странице в «ВКонтакте». По словам пивовара, санкции стали следствием наложения ограничений на его друзей стронгмена Михаила Кокляева и биатлонистки Светланы Ишмуратовой. При этом, по словам Кокляева, этих ограничений он на себе не ощутил и в его жизни заметно ничего не поменялось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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