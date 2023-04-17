Вечерний пожар в Соликамске напугал горожан. Фото

18 апреля 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Местные жители увидели огонь и сообщили в МЧС Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пожар, произошедший вечером 17 апреля в Соликамске, напугал жителей города. Фотографии огня жители опубликовали в сообществе «Подслушано Соликамск» в соцсети «ВКонтакте». «Народ, что горит на Красном за церковью? Огонь сильный», — спрашивает у жителей Соликамска автор фотографии. В комментариях горожане высказали свои предположения «Возле порта трава», — ответил Евгений Калинин. В пресс-службе МЧС по Пермскому краю произошедшее подтвердили. Оказалось, что из-за неосторожного обращения с огнем в Соликамске на улице Калийная загорелась трава. Выехавшие на место сотрудники МЧС потушили огонь, площадь пожара составила 500 квадратных метров. Огонь от горящей травы было видно издалека «Подслушано Соликамск» в соцсети «ВКонтакте»

Пожар, произошедший вечером 17 апреля в Соликамске, напугал жителей города. Фотографии огня жители опубликовали в сообществе «Подслушано Соликамск» в соцсети «ВКонтакте». «Народ, что горит на Красном за церковью? Огонь сильный», — спрашивает у жителей Соликамска автор фотографии. В комментариях горожане высказали свои предположения «Возле порта трава», — ответил Евгений Калинин. В пресс-службе МЧС по Пермскому краю произошедшее подтвердили. Оказалось, что из-за неосторожного обращения с огнем в Соликамске на улице Калийная загорелась трава. Выехавшие на место сотрудники МЧС потушили огонь, площадь пожара составила 500 квадратных метров.