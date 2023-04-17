Пожар, произошедший вечером 17 апреля в Соликамске, напугал жителей города. Фотографии огня жители опубликовали в сообществе «Подслушано Соликамск» в соцсети «ВКонтакте».
«Народ, что горит на Красном за церковью? Огонь сильный», — спрашивает у жителей Соликамска автор фотографии. В комментариях горожане высказали свои предположения «Возле порта трава», — ответил Евгений Калинин.
В пресс-службе МЧС по Пермскому краю произошедшее подтвердили. Оказалось, что из-за неосторожного обращения с огнем в Соликамске на улице Калийная загорелась трава. Выехавшие на место сотрудники МЧС потушили огонь, площадь пожара составила 500 квадратных метров.
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