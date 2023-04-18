Власти Перми согласовали оппозиции митинг в центре города

18 апреля 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Коммунисты соберутся у памятника Ленину в день рождения вождя Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми КПРФ и сторонники партии проведут митинг в центре города. Акция будет посвящена дню рождения Владимира Ленина, сообщила первый секретарь Пермского краевого комитета КПРФ Ксения Айтакова. «Друзья, приглашаю вас на митинг в честь дня рождения Владимира Ильича Ленина! Сегодня власть боится Ленина и всячески вытравливает его светлое имя из памяти людей. Однако идеи Владимира Ильича живы и актуальны, как никогда!» — пишет Айтакова в соцсетях. В мэрии Перми URA.RU уточнили, что акция с властями согласована. Митинг коммунистов состоится 22 апреля в 13:00. Сбор около памятника Ленину в сквере у оперного театра.

В Перми КПРФ и сторонники партии проведут митинг в центре города. Акция будет посвящена дню рождения Владимира Ленина, сообщила первый секретарь Пермского краевого комитета КПРФ Ксения Айтакова. «Друзья, приглашаю вас на митинг в честь дня рождения Владимира Ильича Ленина! Сегодня власть боится Ленина и всячески вытравливает его светлое имя из памяти людей. Однако идеи Владимира Ильича живы и актуальны, как никогда!» — пишет Айтакова в соцсетях. В мэрии Перми URA.RU уточнили, что акция с властями согласована. Митинг коммунистов состоится 22 апреля в 13:00. Сбор около памятника Ленину в сквере у оперного театра.