Власти Перми согласовали оппозиции митинг в центре города

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Коммунисты соберутся у памятника Ленину в день рождения вождя
Коммунисты соберутся у памятника Ленину в день рождения вождя Фото:

В Перми КПРФ и сторонники партии проведут митинг в центре города. Акция будет посвящена дню рождения Владимира Ленина, сообщила первый секретарь Пермского краевого комитета КПРФ Ксения Айтакова.

«Друзья, приглашаю вас на митинг в честь дня рождения Владимира Ильича Ленина! Сегодня власть боится Ленина и всячески вытравливает его светлое имя из памяти людей. Однако идеи Владимира Ильича живы и актуальны, как никогда!» — пишет Айтакова в соцсетях. В мэрии Перми URA.RU уточнили, что акция с властями согласована.

Митинг коммунистов состоится 22 апреля в 13:00. Сбор около памятника Ленину в сквере у оперного театра.

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В Перми КПРФ и сторонники партии проведут митинг в центре города. Акция будет посвящена дню рождения Владимира Ленина, сообщила первый секретарь Пермского краевого комитета КПРФ Ксения Айтакова. «Друзья, приглашаю вас на митинг в честь дня рождения Владимира Ильича Ленина! Сегодня власть боится Ленина и всячески вытравливает его светлое имя из памяти людей. Однако идеи Владимира Ильича живы и актуальны, как никогда!» — пишет Айтакова в соцсетях. В мэрии Перми URA.RU уточнили, что акция с властями согласована. Митинг коммунистов состоится 22 апреля в 13:00. Сбор около памятника Ленину в сквере у оперного театра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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