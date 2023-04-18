Власти Перми согласовали оппозиции митинг в центре города

Коммунисты соберутся у памятника Ленину в день рождения вождя
В Перми КПРФ и сторонники партии проведут митинг в центре города. Акция будет посвящена дню рождения Владимира Ленина, сообщила первый секретарь Пермского краевого комитета КПРФ Ксения Айтакова.
«Друзья, приглашаю вас на митинг в честь дня рождения Владимира Ильича Ленина! Сегодня власть боится Ленина и всячески вытравливает его светлое имя из памяти людей. Однако идеи Владимира Ильича живы и актуальны, как никогда!» — пишет Айтакова в соцсетях. В мэрии Перми URA.RU уточнили, что акция с властями согласована.
Митинг коммунистов состоится 22 апреля в 13:00. Сбор около памятника Ленину в сквере у оперного театра.
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