В Челябинске наказали радиостанцию за обещание в рекламе вылечить морской капустой

В рекламе на радио нашли нарушения закона о рекламе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске УФАС наказал радиостанцию за рекламу с обещанием вылечить с помощью водоросли ламинарии, называемой морской капустой. Как сообщили в пресс-службе ведомства, гель на основе растения позиционировался в качестве лечебного средства.

«Заявление физлица с жалобой заключалось, что в эфире местного радиоканала транслировался ролик с рекламой пищевого продукта — геля из водоросли. В ролике звучали отзывы покупателей, создавая впечатление лекарственных свойств продукта», — отметили в УФАС.

В надзорном ведомстве сообщили, что подобная практика является нарушением. В рекламе нельзя указывать на лечебные свойства, если речь не идет о лекарственном средстве, медицинском изделии или услугах.

Нарушения усмотрели в действиях и радиостанции, и рекламодателя. В антимонопольной службе отметили, что нарушение влечет за собой штраф. И если для граждан он не превышает 2,5 тысячи рублей, то для должностных лиц — 20 тысяч, для организаций — до пятисот тысяч рублей.