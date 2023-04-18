В Челябинске наказали радиостанцию за обещание в рекламе вылечить морской капустой

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В рекламе на радио нашли нарушения закона о рекламе
В рекламе на радио нашли нарушения закона о рекламе Фото:

В Челябинске УФАС наказал радиостанцию за рекламу с обещанием вылечить с помощью водоросли ламинарии, называемой морской капустой. Как сообщили в пресс-службе ведомства, гель на основе растения позиционировался в качестве лечебного средства.

«Заявление физлица с жалобой заключалось, что в эфире местного радиоканала транслировался ролик с рекламой пищевого продукта — геля из водоросли. В ролике звучали отзывы покупателей, создавая впечатление лекарственных свойств продукта», — отметили в УФАС.

В надзорном ведомстве сообщили, что подобная практика является нарушением. В рекламе нельзя указывать на лечебные свойства, если речь не идет о лекарственном средстве, медицинском изделии или услугах.

Нарушения усмотрели в действиях и радиостанции, и рекламодателя. В антимонопольной службе отметили, что нарушение влечет за собой штраф. И если для граждан он не превышает 2,5 тысячи рублей, то для должностных лиц — 20 тысяч, для организаций — до пятисот тысяч рублей.

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В Челябинске УФАС наказал радиостанцию за рекламу с обещанием вылечить с помощью водоросли ламинарии, называемой морской капустой. Как сообщили в пресс-службе ведомства, гель на основе растения позиционировался в качестве лечебного средства. «Заявление физлица с жалобой заключалось, что в эфире местного радиоканала транслировался ролик с рекламой пищевого продукта — геля из водоросли. В ролике звучали отзывы покупателей, создавая впечатление лекарственных свойств продукта», — отметили в УФАС. В надзорном ведомстве сообщили, что подобная практика является нарушением. В рекламе нельзя указывать на лечебные свойства, если речь не идет о лекарственном средстве, медицинском изделии или услугах. Нарушения усмотрели в действиях и радиостанции, и рекламодателя. В антимонопольной службе отметили, что нарушение влечет за собой штраф. И если для граждан он не превышает 2,5 тысячи рублей, то для должностных лиц — 20 тысяч, для организаций — до пятисот тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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