Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с проблемами техобслуживания и эксплуатации при подготовке военной техники НАТО к лету. Украинским бойцам не хватает для этого технических широкопрофильных специалистов. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«При подготовке техники на летний период эксплуатации и техобслуживанию, украинское командование столкнулось с нехваткой технических специалистов широкого профиля», — написал Андрей Марочко в своем
Он отметил, что многие украинские военные проходили подготовку в странах Запада на определенных машинах. При этом спектр поставляемой техники куда шире.
С самого начала спецоперации на Украине Запад активно поставляет Киеву различное вооружение. Однако ВСУ нередко сталкиваются с проблемами в обслуживании западной военной техники. Так, военный эксперт Илья Крамник говорил, что украинская армия не сможет эффективно использовать танки Leopard 1 и Leopard 2, а также американские M1 Abrams из-за проблем в эксплуатации, напоминает «Федеральное агентство новостей».
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