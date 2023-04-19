Марочко сообщил о проблемах ВСУ при подготовке техники НАТО к лету

Украинской армии не хватает специалистов для обслуживания западной техники Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с проблемами техобслуживания и эксплуатации при подготовке военной техники НАТО к лету. Украинским бойцам не хватает для этого технических широкопрофильных специалистов. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«При подготовке техники на летний период эксплуатации и техобслуживанию, украинское командование столкнулось с нехваткой технических специалистов широкого профиля», — написал Андрей Марочко в своем telegram-канале .

Он отметил, что многие украинские военные проходили подготовку в странах Запада на определенных машинах. При этом спектр поставляемой техники куда шире.

С самого начала спецоперации на Украине Запад активно поставляет Киеву различное вооружение. Однако ВСУ нередко сталкиваются с проблемами в обслуживании западной военной техники. Так, военный эксперт Илья Крамник говорил, что украинская армия не сможет эффективно использовать танки Leopard 1 и Leopard 2, а также американские M1 Abrams из-за проблем в эксплуатации, напоминает «Федеральное агентство новостей».