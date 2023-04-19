Марочко сообщил о проблемах ВСУ при подготовке техники НАТО к лету

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Украинской армии не хватает специалистов для обслуживания западной техники
Украинской армии не хватает специалистов для обслуживания западной техники Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с проблемами техобслуживания и эксплуатации при подготовке военной техники НАТО к лету. Украинским бойцам не хватает для этого технических широкопрофильных специалистов. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«При подготовке техники на летний период эксплуатации и техобслуживанию, украинское командование столкнулось с нехваткой технических специалистов широкого профиля», — написал Андрей Марочко в своем telegram-канале.

Он отметил, что многие украинские военные проходили подготовку в странах Запада на определенных машинах. При этом спектр поставляемой техники куда шире.

С самого начала спецоперации на Украине Запад активно поставляет Киеву различное вооружение. Однако ВСУ нередко сталкиваются с проблемами в обслуживании западной военной техники. Так, военный эксперт Илья Крамник говорил, что украинская армия не сможет эффективно использовать танки Leopard 1 и Leopard 2, а также американские M1 Abrams из-за проблем в эксплуатации, напоминает «Федеральное агентство новостей».

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с проблемами техобслуживания и эксплуатации при подготовке военной техники НАТО к лету. Украинским бойцам не хватает для этого технических широкопрофильных специалистов. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. «При подготовке техники на летний период эксплуатации и техобслуживанию, украинское командование столкнулось с нехваткой технических специалистов широкого профиля», — написал Андрей Марочко в своем telegram-канале. Он отметил, что многие украинские военные проходили подготовку в странах Запада на определенных машинах. При этом спектр поставляемой техники куда шире. С самого начала спецоперации на Украине Запад активно поставляет Киеву различное вооружение. Однако ВСУ нередко сталкиваются с проблемами в обслуживании западной военной техники. Так, военный эксперт Илья Крамник говорил, что украинская армия не сможет эффективно использовать танки Leopard 1 и Leopard 2, а также американские M1 Abrams из-за проблем в эксплуатации, напоминает «Федеральное агентство новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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