В Дании раскрыли, почему западные танки не спасут ВСУ

Доцент Академии обороны Матисен: русские могут уничтожить западные танки практически сразу

28 января 2023 в 07:32 Размер текста - 17 +

ВСУ для начала нужно научиться использовать западные танки, отметил Клаус Матисен Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Танки, которые отправляют страны Запада на Украину, не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ). Ведь для начала их нужно научиться использовать. Об этом сообщает доцент датской Академии обороны Клаус Матисен. Также он акцентирует внимание на том, что у русских в наличии имеется противотанковое оружие. «У некоторых возникает ощущение, будто на Украине до текущего момента танков не было в принципе, а теперь они все приедут строем и спасут страну. Это совсем не так. <…> Кроме того, у русских есть и противотанковое оружие», — подчеркивает Клаус Матисен. Его слова приводит датское издание DR. Доцент также не исключает возможности того, что Украина может потерять полученные танки сразу после использования, ведь у российской армии помимо противотанковых средств есть еще и другая боевая техника — самолеты и вертолеты. Ранее полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко в разговоре с корреспондентом URA.RU отметил, что западные танки объединяет слабая броня в задней части корпуса машины. Это относится как к американским Abrams, так и к немецким танкам Leopard и британским Challenger. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие западные страны оказывают военную и финансовую помощь Украине, в том числе и высылают танки. Тем не менее отмечается проблема в эксплуатации танков. В Пентагоне отметили, что Украина не сможет сама чинить танки на фронте. Во Франции также отметили, что Запад пообещал поставить на Украину около 320 танков, сообщает телеканал 360. Кроме того, в Минобороны ФРГ не исключают дальнейшей поставки вооружения Украине, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Танки, которые отправляют страны Запада на Украину, не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ). Ведь для начала их нужно научиться использовать. Об этом сообщает доцент датской Академии обороны Клаус Матисен. Также он акцентирует внимание на том, что у русских в наличии имеется противотанковое оружие. «У некоторых возникает ощущение, будто на Украине до текущего момента танков не было в принципе, а теперь они все приедут строем и спасут страну. Это совсем не так. <…> Кроме того, у русских есть и противотанковое оружие», — подчеркивает Клаус Матисен. Его слова приводит датское издание DR. Доцент также не исключает возможности того, что Украина может потерять полученные танки сразу после использования, ведь у российской армии помимо противотанковых средств есть еще и другая боевая техника — самолеты и вертолеты. Ранее полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко в разговоре с корреспондентом URA.RU отметил, что западные танки объединяет слабая броня в задней части корпуса машины. Это относится как к американским Abrams, так и к немецким танкам Leopard и британским Challenger. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие западные страны оказывают военную и финансовую помощь Украине, в том числе и высылают танки. Тем не менее отмечается проблема в эксплуатации танков. В Пентагоне отметили, что Украина не сможет сама чинить танки на фронте. Во Франции также отметили, что Запад пообещал поставить на Украину около 320 танков, сообщает телеканал 360. Кроме того, в Минобороны ФРГ не исключают дальнейшей поставки вооружения Украине, передает «Национальная служба новостей».