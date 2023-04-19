Клишас приехал в Челябинск к губернатору Текслеру

Андрей Клишас провел в Челябинске выездное заседание двух комитетов Совета Федерации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор Андрей Клишас 19 апреля проводит в Челябинске заседание комитетов Совета Федерации на тему «Адвокатура и нотариат в условиях цифровизации». Также глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству встретился с губернатором Алексеем Текслером, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

В рамках темы совещания с предложениями выступили сенаторы, представители министерств юстиции и цифрового развития РФ, федеральных нотариальной и адвокатской палат. «Защита прав и свобод — вопрос совместного ведения, где без участия региона решить очень многие вопросы невозможно. Есть портал „Вправе.рф“. Информационная система заработала в 2022 году. Есть ряд пилотных регионов, которые имеют более расширенную возможность работы с данным порталом. Мы рассчитываем на то, что со временем во всех регионах этот портал заработает на полную мощность, с его помощью можно будет получать юридическую консультации и в целом правовую помощь», — цитирует Клишаса пресс-служба челябинского губернатора.

Сам Текслер сообщил участникам мероприятия о соответствующих проектах в Челябинской области. В частности, об оказании бесплатной юридической помощи мобилизованным и их семьям. Также в регионе открыт центр оказания помощи и поддержки участникам СВО и их родственникам, где информируют о льготах и пособиях, помогают их оформить, при необходимости обеспечивают бесплатной консультацией юристов и психологов. Сейчас вместе с президентским фондом поддержки участникам СВО завершается создание комплексного центра, где участники спецоперации смогут получить любую помощь: психологическую, юридическую, социальную, но и медицинскую.

Значительная часть участников выступала с помощью видеосвязи Фото: пресс-служба губернатора Челябинской обалсти