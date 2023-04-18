Стало известно, что пермский школьник сказал своим знакомым перед тем, как покончить собой

Пермский школьник накануне самоубийства записал видео для друзей

19 апреля 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Видео подросток опубликовал в своих социальных сетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Перед тем, как покончить с собой, школьник из Кизела (Пермский край) записал и опубликовал видео для своих знакомых в соцсетях. Об этом сообщает «КП-Пермь». «Ладно, ребятки, всем пока, сейчас я отключаю свой телефон, оставляю его дома, чтобы не отслеживались мои передвижения. Беру с собой деньги, и всем пока», — говорит подросток на камеру. Ранее СМИ сообщали, что 15-летний школьник исчез, его тело было обнаружено спустя двое суток местными жителями. По предварительным данным, причиной суицида стала неразделенная любовь. Источники URA.RU утверждают, что подросток увлекался стримами сомнительного содержания.

Перед тем, как покончить с собой, школьник из Кизела (Пермский край) записал и опубликовал видео для своих знакомых в соцсетях. Об этом сообщает «КП-Пермь». «Ладно, ребятки, всем пока, сейчас я отключаю свой телефон, оставляю его дома, чтобы не отслеживались мои передвижения. Беру с собой деньги, и всем пока», — говорит подросток на камеру. Ранее СМИ сообщали, что 15-летний школьник исчез, его тело было обнаружено спустя двое суток местными жителями. По предварительным данным, причиной суицида стала неразделенная любовь. Источники URA.RU утверждают, что подросток увлекался стримами сомнительного содержания.