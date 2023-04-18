Стало известно, что пермский школьник сказал своим знакомым перед тем, как покончить собой

Видео подросток опубликовал в своих социальных сетях
Перед тем, как покончить с собой, школьник из Кизела (Пермский край) записал и опубликовал видео для своих знакомых в соцсетях. Об этом сообщает «КП-Пермь».
«Ладно, ребятки, всем пока, сейчас я отключаю свой телефон, оставляю его дома, чтобы не отслеживались мои передвижения. Беру с собой деньги, и всем пока», — говорит подросток на камеру.
Ранее СМИ сообщали, что 15-летний школьник исчез, его тело было обнаружено спустя двое суток местными жителями. По предварительным данным, причиной суицида стала неразделенная любовь. Источники URA.RU утверждают, что подросток увлекался стримами сомнительного содержания.
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