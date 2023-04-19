Клишас привел российских сенаторов к челябинскому митрополиту. Фото

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Андрей Клишас и митрополит Алексий обсудили проблемы православных
Андрей Клишас и митрополит Алексий обсудили проблемы православных Фото:

Российские сенаторы во главе с Андреем Клишасом 19 апреля встретились с митрополитом Алексием и посетили Свято-Симеоновский собор Челябинске. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской епархии.

«Делегация Совета Федерации во главе с председателем комитета по конституционному законодательству и государственному строительству РФ Андреем Клишасом посетила Челябинское епархиальное управление. В составе делегации были также сенаторы от Челябинской области Олег Цепкин и Маргарита Павлова. Представители СФ посетили Свято-Симеоновский кафедральный собор, поставили в нем свечи и помолились», — пояснили в пресс-службе епархии.

В ходе рабочей встречи митрополита Челябинского и Миасского Алексия и Андрея Клишаса они обсудили вопросы взаимодействия, направленные на улучшение жизни православных россиян. Также сенаторы узнали об истории православия в Челябинской области.

Ранее Клишас провел двусторонний разговор с губернатором региона Алексеем Текслером. Встреча состоялась в рамках выездного заседания комитетов Совета Федерации на тему «Адвокатура и нотариат в условиях цифровизации» в Челябинске.

Среди молящихся была сенатор Маргарита Павлова
Среди молящихся была сенатор Маргарита Павлова
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Сенаторы выслушали рассказ об истории православия на Южном Урале
Сенаторы выслушали рассказ об истории православия на Южном Урале
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Российские сенаторы во главе с Андреем Клишасом 19 апреля встретились с митрополитом Алексием и посетили Свято-Симеоновский собор Челябинске. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской епархии. «Делегация Совета Федерации во главе с председателем комитета по конституционному законодательству и государственному строительству РФ Андреем Клишасом посетила Челябинское епархиальное управление. В составе делегации были также сенаторы от Челябинской области Олег Цепкин и Маргарита Павлова. Представители СФ посетили Свято-Симеоновский кафедральный собор, поставили в нем свечи и помолились», — пояснили в пресс-службе епархии. В ходе рабочей встречи митрополита Челябинского и Миасского Алексия и Андрея Клишаса они обсудили вопросы взаимодействия, направленные на улучшение жизни православных россиян. Также сенаторы узнали об истории православия в Челябинской области. Ранее Клишас провел двусторонний разговор с губернатором региона Алексеем Текслером. Встреча состоялась в рамках выездного заседания комитетов Совета Федерации на тему «Адвокатура и нотариат в условиях цифровизации» в Челябинске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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