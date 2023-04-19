Андрей Клишас и митрополит Алексий обсудили проблемы православных Фото: пресс-служба Челябинской епархии

Российские сенаторы во главе с Андреем Клишасом 19 апреля встретились с митрополитом Алексием и посетили Свято-Симеоновский собор Челябинске. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской епархии.

«Делегация Совета Федерации во главе с председателем комитета по конституционному законодательству и государственному строительству РФ Андреем Клишасом посетила Челябинское епархиальное управление. В составе делегации были также сенаторы от Челябинской области Олег Цепкин и Маргарита Павлова. Представители СФ посетили Свято-Симеоновский кафедральный собор, поставили в нем свечи и помолились», — пояснили в пресс-службе епархии.

В ходе рабочей встречи митрополита Челябинского и Миасского Алексия и Андрея Клишаса они обсудили вопросы взаимодействия, направленные на улучшение жизни православных россиян. Также сенаторы узнали об истории православия в Челябинской области.

Ранее Клишас провел двусторонний разговор с губернатором региона Алексеем Текслером. Встреча состоялась в рамках выездного заседания комитетов Совета Федерации на тему «Адвокатура и нотариат в условиях цифровизации» в Челябинске.

Среди молящихся была сенатор Маргарита Павлова Фото: пресс-служба Челябинской епархии

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