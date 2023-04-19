Жителям ХМАО предлагают наносить разметку на дороги за зарплату в 150 тысяч рублей

Предприниматель в Сургуте (ХМАО), занимающийся обслуживанием дорог, нанимает команду для работы на разметочной машине: водителю предлагают оплату в 150 тысяч, оператору — 100 тысяч рублей. Работодатель сообщил агентству, что работа сезонная: с апреля по октябрь.
«Ищем водителя и оператора на разметочную машину на базе газели для работы с апреля по октябрь. Для водителя зарплата — 150 000 рублей в месяц, для оператора — 100 тысяч рублей, дополнительно выплачиваем суточные — по 700 рублей на человека в сутки», — пояснил работодатель.
Дорожник ищет опытных сотрудников, которые уже занимались нанесением разметки на асфальт. Обязательным условием является наличие прав категории «В».
Ранее URA.RU писало, что нефтесервисная компания в Нижневартовске (ХМАО) открыла вакансию начальника автотранспортного цеха. Работодатель будет платить руководителю до 200 тысяч рублей в месяц.
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