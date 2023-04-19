19 апреля 2023

Жителям ХМАО предлагают наносить разметку на дороги за зарплату в 150 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Ломбард. Челябинск, дорожный рабочий, дорожник, разметка дороги, разметка площади
Команда из водителя и оператора будет наносить разметку на дороги с апреля по октябрь. Фото:

Предприниматель в Сургуте (ХМАО), занимающийся обслуживанием дорог, нанимает команду для работы на разметочной машине: водителю предлагают оплату в 150 тысяч, оператору — 100 тысяч рублей. Работодатель сообщил агентству, что работа сезонная: с апреля по октябрь.

«Ищем водителя и оператора на разметочную машину на базе газели для работы с апреля по октябрь. Для водителя зарплата — 150 000 рублей в месяц, для оператора — 100 тысяч рублей, дополнительно выплачиваем суточные — по 700 рублей на человека в сутки», — пояснил работодатель.

Дорожник ищет опытных сотрудников, которые уже занимались нанесением разметки на асфальт. Обязательным условием является наличие прав категории «В».

Ранее URA.RU писало, что нефтесервисная компания в Нижневартовске (ХМАО) открыла вакансию начальника автотранспортного цеха. Работодатель будет платить руководителю до 200 тысяч рублей в месяц.

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Предприниматель в Сургуте (ХМАО), занимающийся обслуживанием дорог, нанимает команду для работы на разметочной машине: водителю предлагают оплату в 150 тысяч, оператору — 100 тысяч рублей. Работодатель сообщил агентству, что работа сезонная: с апреля по октябрь. «Ищем водителя и оператора на разметочную машину на базе газели для работы с апреля по октябрь. Для водителя зарплата — 150 000 рублей в месяц, для оператора — 100 тысяч рублей, дополнительно выплачиваем суточные — по 700 рублей на человека в сутки», — пояснил работодатель. Дорожник ищет опытных сотрудников, которые уже занимались нанесением разметки на асфальт. Обязательным условием является наличие прав категории «В». Ранее URA.RU писало, что нефтесервисная компания в Нижневартовске (ХМАО) открыла вакансию начальника автотранспортного цеха. Работодатель будет платить руководителю до 200 тысяч рублей в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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