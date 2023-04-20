Екатеринбургский митрополит поздравил мусульман с Ураза-байрам

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поздравил уральских мусульман с праздником Ураза-байрам. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Сердечно поздравляю уральских мусульман с праздником Ураза-байрам! Мы мирно живем бок о бок с людьми других вероисповеданий, вместе трудимся, вместе созидаем. Каждый соблюдает свои традиции, уважая древние обычаи соседей», — сообщил митрополит.
Архиерей добавил, что церковь взаимодействует с исламской общиной в сфере образования, а также отметил совместную деятельность на благо России. «Уверен, впереди еще немало совместных дел на благо нашего Отечества!», — подытожил митрополит.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.