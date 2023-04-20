Екатеринбургский митрополит поздравил мусульман с Ураза-байрам

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поздравил уральских мусульман с Ураза-байрам
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Освящение воды в Храме вознесения Господня. Екатеринбург , кульберг алексей, митрополит евгений
Митрополит отметил уважение традиций и конфессий на Урале Фото:

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поздравил уральских мусульман с праздником Ураза-байрам. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Сердечно поздравляю уральских мусульман с праздником Ураза-байрам! Мы мирно живем бок о бок с людьми других вероисповеданий, вместе трудимся, вместе созидаем. Каждый соблюдает свои традиции, уважая древние обычаи соседей», — сообщил митрополит.

Архиерей добавил, что церковь взаимодействует с исламской общиной в сфере образования, а также отметил совместную деятельность на благо России. «Уверен, впереди еще немало совместных дел на благо нашего Отечества!», — подытожил митрополит.

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поздравил уральских мусульман с праздником Ураза-байрам. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Сердечно поздравляю уральских мусульман с праздником Ураза-байрам! Мы мирно живем бок о бок с людьми других вероисповеданий, вместе трудимся, вместе созидаем. Каждый соблюдает свои традиции, уважая древние обычаи соседей», — сообщил митрополит. Архиерей добавил, что церковь взаимодействует с исламской общиной в сфере образования, а также отметил совместную деятельность на благо России. «Уверен, впереди еще немало совместных дел на благо нашего Отечества!», — подытожил митрополит.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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