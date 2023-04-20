20 апреля 2023

Крымчане пытались накормить свердловчан небезопасной сайрой из сельди

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарыбление на Верхнесысертском пруду. Свердловская область, рыба, сазан
В Свердловску области на продажу завезли рыбу с сомнительными документами Фото:

Компания «Фортуна Крым» пыталась завезти в Свердловскую область партию небезопасной рыбной продукции. Например, сайру, сделанную из сельди, и треску, сделанную из сайры. Об этом сообщает Россельхознадзор Свердловской области на официальном сайте.

«Уполномоченными лицами ООО „Фортуна Крым“ оформлялись сопроводительные документы с нарушениями на продукцию животного происхождения. Пищевая продукция вырабатывалась из продукции, не входящей в сырье для ее изготовления. Так, из „сельди“ произведена „сайра“, из „сайры“ — „треска“. Указанные ошибки нарушают требования технического регламент», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты не смогли установить происхождение и качество рыбы и сделали вывод, что поставщик намеренно попытался продать свердловчанам фальсифицированную продукцию. Об инциденте рассказали и сотрудникам других ведомств, в том числе налоговой и полиции. Ранее URA.RU сообщало, что специалисты референтного центра Россельхознадзора выявили в двух образцах картофеля, выращенного свердловским фермерским хозяйством, превышение нормы нитратов, которое может стать причиной пищевого отравления.

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Компания «Фортуна Крым» пыталась завезти в Свердловскую область партию небезопасной рыбной продукции. Например, сайру, сделанную из сельди, и треску, сделанную из сайры. Об этом сообщает Россельхознадзор Свердловской области на официальном сайте. «Уполномоченными лицами ООО „Фортуна Крым“ оформлялись сопроводительные документы с нарушениями на продукцию животного происхождения. Пищевая продукция вырабатывалась из продукции, не входящей в сырье для ее изготовления. Так, из „сельди“ произведена „сайра“, из „сайры“ — „треска“. Указанные ошибки нарушают требования технического регламент», — говорится в сообщении ведомства. Специалисты не смогли установить происхождение и качество рыбы и сделали вывод, что поставщик намеренно попытался продать свердловчанам фальсифицированную продукцию. Об инциденте рассказали и сотрудникам других ведомств, в том числе налоговой и полиции. Ранее URA.RU сообщало, что специалисты референтного центра Россельхознадзора выявили в двух образцах картофеля, выращенного свердловским фермерским хозяйством, превышение нормы нитратов, которое может стать причиной пищевого отравления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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