Крымчане пытались накормить свердловчан небезопасной сайрой из сельди

Компания «Фортуна Крым» пыталась завезти в Свердловскую область партию небезопасной рыбной продукции. Например, сайру, сделанную из сельди, и треску, сделанную из сайры. Об этом сообщает Россельхознадзор Свердловской области на официальном сайте.
«Уполномоченными лицами ООО „Фортуна Крым“ оформлялись сопроводительные документы с нарушениями на продукцию животного происхождения. Пищевая продукция вырабатывалась из продукции, не входящей в сырье для ее изготовления. Так, из „сельди“ произведена „сайра“, из „сайры“ — „треска“. Указанные ошибки нарушают требования технического регламент», — говорится в сообщении ведомства.
Специалисты не смогли установить происхождение и качество рыбы и сделали вывод, что поставщик намеренно попытался продать свердловчанам фальсифицированную продукцию. Об инциденте рассказали и сотрудникам других ведомств, в том числе налоговой и полиции. Ранее URA.RU сообщало, что специалисты референтного центра Россельхознадзора выявили в двух образцах картофеля, выращенного свердловским фермерским хозяйством, превышение нормы нитратов, которое может стать причиной пищевого отравления.
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