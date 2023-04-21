Самолет авиакомпании Utair не смог взлететь из Минеральных Вод из-за птиц

Самолет югорской авиакомпании Utair не смог покинуть аэропорт Минеральных вод из-за угрозы столкновения с птицами. Об этом сообщается в telegram-канале AVIAINCIDENT.
«21.04.2023 14.33 (мск) аэродром Минеральные Воды. По решению командира воздушного судна был прерван взлет на скорости 60 узлов, из-за угрозы столкновения с птицами», — говорится в сообщении.
Рейс UTA374 отправлялся в Москву (Внуково). Согласно онлай-табло аэропорта Минеральных Вод, самолет вылетел в 21.04.2023 в 14.49.
Ранее URA.RU сообщало, что во время полета по маршруту Уфа-Когалым у самолета Utair отключился генератор. Несмотря на поломку, воздушное судно успешно приземлилось в аэропорту.
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