В Березниках загорелся торговый центр

Спасатели потушили пожар в ТЦ
Сообщение о пожаре в торговом центре «Радуга» в Березниках (Пермский край) поступило на пульт диспетчерам днем 23 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Происходит горение холодильных установок на первом этаже ТЦ. К тушению пожара привлекались силы и средства от МЧС России в количестве 34 человек личного состава и восемь единиц техники. Ликвидировать горение удалось в 13:41», — указано на сайте ведомства.
Площадь пожара составила приблизительно 50 квадратных метров. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.
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