В Березниках загорелся торговый центр

23 апреля 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Спасатели потушили пожар в ТЦ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сообщение о пожаре в торговом центре «Радуга» в Березниках (Пермский край) поступило на пульт диспетчерам днем 23 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Происходит горение холодильных установок на первом этаже ТЦ. К тушению пожара привлекались силы и средства от МЧС России в количестве 34 человек личного состава и восемь единиц техники. Ликвидировать горение удалось в 13:41», — указано на сайте ведомства. Площадь пожара составила приблизительно 50 квадратных метров. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.

Сообщение о пожаре в торговом центре «Радуга» в Березниках (Пермский край) поступило на пульт диспетчерам днем 23 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Происходит горение холодильных установок на первом этаже ТЦ. К тушению пожара привлекались силы и средства от МЧС России в количестве 34 человек личного состава и восемь единиц техники. Ликвидировать горение удалось в 13:41», — указано на сайте ведомства. Площадь пожара составила приблизительно 50 квадратных метров. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.