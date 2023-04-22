22 апреля 2023
21 апреля 2023

В Березниках загорелся торговый центр

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Силовые структуры. Пермь, мчс, пожарные, разгон беспорядков, водомет
Спасатели потушили пожар в ТЦ Фото:

Сообщение о пожаре в торговом центре «Радуга» в Березниках (Пермский край) поступило на пульт диспетчерам днем 23 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Происходит горение холодильных установок на первом этаже ТЦ. К тушению пожара привлекались силы и средства от МЧС России в количестве 34 человек личного состава и восемь единиц техники. Ликвидировать горение удалось в 13:41», — указано на сайте ведомства.

Площадь пожара составила приблизительно 50 квадратных метров. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.

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Сообщение о пожаре в торговом центре «Радуга» в Березниках (Пермский край) поступило на пульт диспетчерам днем 23 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Происходит горение холодильных установок на первом этаже ТЦ. К тушению пожара привлекались силы и средства от МЧС России в количестве 34 человек личного состава и восемь единиц техники. Ликвидировать горение удалось в 13:41», — указано на сайте ведомства. Площадь пожара составила приблизительно 50 квадратных метров. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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