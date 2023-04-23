В свердловских городах выкрутят температуру батарей на максимум

В свердловских городах проведут испытания тепловых сетей максимальной температурой

Теплоснабжение проверят днем 25 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге и Березовском 25 апреля проведут испытания тепловых сетей: в этот день батареи разогреют до 115 градусов. Мероприятие необходимо в целях подготовки к грядущему отопительному сезону. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).

«С 8.00 до 16.00 часов 25 апреля Екатеринбургская теплосетевая компания проводит испытания трубопроводов максимальной температурой, предусмотренные правилами технической эксплуатации тепловых сетей», — сообщили в ЕТК. Испытания коснутся Березовского и таких районов Екатеринбурга, как: Кировский, Верх-Исетский, Октябрьский, Ленинский, Ботанический и Синие камни.

Представители коммунальной службы на несколько часов повысят температуру батарей до 115 градусов. Чтобы избежать прорывов, в этот день теплоснабжение отключат в детских садах, образовательных учреждениях и больницах. «Жителям необходимо быть особенно внимательными и соблюдать осторожность — при испытаниях возможен разлив горячей воды», — предупреждают в организации.

В ЕКТ обещают, что сотрудники будут постоянно наблюдать за проведением испытаний. Однако просят сообщать о неисправностях по телефонам: 005 и 222-3-005 в диспетчерскую администрации города или по номеру 329-33-01 в ЕТК.

Ранее мэрия Екатеринбурга заявила, что отключение отопления в Екатеринбурге произойдет в первой декаде мая, когда среднесуточная температура воздуха будет превышать +8 градусов. В 2022 году отопление отключили 11 мая.