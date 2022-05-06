СК расследует избиение российского солдата грузинским наемником

СК установит причастных к издевательствам над российским солдатом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет РФ расследует факт издевательства грузинского наемника над российскими военными на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Следствие установит лиц, причастных к этому к этому преступлению.

«Следственный комитет России в рамках уголовного дела установит обстоятельства издевательств над российскими военнослужащими и даст им правовую оценку в рамках расследуемого уголовного дела», — сообщается на официальном сайте СК РФ. Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой грузинский наемник, воюющий на стороне Украины, избивает пленного российского солдата. Боевик требовал, чтобы его жертва оскорбила руководство РФ и саму страну.

В СК РФ подчеркнули, что действия грузинского наемника противоречат Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Следователи установят лица, причастные к издевательствам над российским солдатом.

Ранее Следственный комитет РФ раскрыл личности 24 иностранных граждан, которые входят в «Грузинский национальный легион». Это вооруженное формирование выступает на стороне Украины. СК РФ возбудил уголовное дело в отношении командира легиона Мамуки Мамулашвили.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по денацификации Украины. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял помощь республикам Донбасса. По сведениям Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран Запада.

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