В Перми осудили банду похитителей велосипедов

25 апреля 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

Велосипеды в Перми часто крадут из подъездов и с парковок Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Суд в Перми вынес приговор банде, которая за несколько месяцев в 2021 году похитила у пермяков более 70 дорогих велосипедов. Ущерб от их преступной деятельности составил более 1,2 млн рублей. Как рассказали в прокуратуре Пермского края злоумышленники специально искали велосипеды на парковках и в подъездах домов. «Молодые люди как совместно, так и каждый по отдельности специально обходили подъезды многоквартирных жилых домов Перми, а также оборудованные парковки в поисках велосипедов. Противоугонные устройства не являлись препятствием в совершении краж, они их с легкостью повреждали специальными инструментами и похищали имущество», — говорится на сайте ведомства. Одного из членов банды суд приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии строгого режима, второго к четырем годам и двум месяцам колонии-поселения, а третий отделался штрафом в 60 тысяч рублей. Разница в сроках, кроме прочего, может зависеть от количества преступных эпизодов, а которых участвовал каждый из преступников. На счету одного из них 47 краж, второго — 37, а третий похитил лишь один велосипед. Кражи велосипедов — довольно частое преступление в Перми. В марте за подобное преступление Мотовилихинский районный суд приговорил пермяка к трем с половиной годам колонии общего режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд в Перми вынес приговор банде, которая за несколько месяцев в 2021 году похитила у пермяков более 70 дорогих велосипедов. Ущерб от их преступной деятельности составил более 1,2 млн рублей. Как рассказали в прокуратуре Пермского края злоумышленники специально искали велосипеды на парковках и в подъездах домов. «Молодые люди как совместно, так и каждый по отдельности специально обходили подъезды многоквартирных жилых домов Перми, а также оборудованные парковки в поисках велосипедов. Противоугонные устройства не являлись препятствием в совершении краж, они их с легкостью повреждали специальными инструментами и похищали имущество», — говорится на сайте ведомства. Одного из членов банды суд приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии строгого режима, второго к четырем годам и двум месяцам колонии-поселения, а третий отделался штрафом в 60 тысяч рублей. Разница в сроках, кроме прочего, может зависеть от количества преступных эпизодов, а которых участвовал каждый из преступников. На счету одного из них 47 краж, второго — 37, а третий похитил лишь один велосипед. Кражи велосипедов — довольно частое преступление в Перми. В марте за подобное преступление Мотовилихинский районный суд приговорил пермяка к трем с половиной годам колонии общего режима.