В ХМАО выступит звезда сериала, который снял «Кинопоиск»

В Нижневартовске 14 апреля выступит стендап-комик Елена Новикова. Она является участницей StandUp Show на ТНТ и главной героиней сериала «Я не шучу», который вышел в онлайн-сервисе «Кинопоиск».
«Сольный стендап концерт победительницы первого сезона шоу „Открытый микрофон“, участницы StandUp Show на ТНТ, а также главной героини сериала „Я не шучу“ на „Кинопоиск“ и телеканале ТНТ. Не пропусти крутой вечер юмора», — говорится в афише ресторана Brooklyn Bowl.
Комедийный сериал, в котором Новикова сыграла главную роль, рассказывает о жизни 49-летней москвички с двумя детьми. Она работает актрисой сериалов, а по вечерам выступает стендап-комиком.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО перенесли концерты Павла Воли. Планировалось, что он будет выступать со стендапом в трех городах региона с 25 по 27 мая. Но выступления перенесли на ноябрь.
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