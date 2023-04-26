В ХМАО выступит звезда сериала, который снял «Кинопоиск»

В Нижневартовске выступит звезда ТНТ и сериала «Кинопоиска» Елена Новикова

27 апреля 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

Елена Новикова снималась в комедии «Я не шучу» Фото: Размик Закарян © URA.RU В Нижневартовске 14 апреля выступит стендап-комик Елена Новикова. Она является участницей StandUp Show на ТНТ и главной героиней сериала «Я не шучу», который вышел в онлайн-сервисе «Кинопоиск». «Сольный стендап концерт победительницы первого сезона шоу „Открытый микрофон“, участницы StandUp Show на ТНТ, а также главной героини сериала „Я не шучу“ на „Кинопоиск“ и телеканале ТНТ. Не пропусти крутой вечер юмора», — говорится в афише ресторана Brooklyn Bowl. Комедийный сериал, в котором Новикова сыграла главную роль, рассказывает о жизни 49-летней москвички с двумя детьми. Она работает актрисой сериалов, а по вечерам выступает стендап-комиком. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО перенесли концерты Павла Воли. Планировалось, что он будет выступать со стендапом в трех городах региона с 25 по 27 мая. Но выступления перенесли на ноябрь.

В Нижневартовске 14 апреля выступит стендап-комик Елена Новикова. Она является участницей StandUp Show на ТНТ и главной героиней сериала «Я не шучу», который вышел в онлайн-сервисе «Кинопоиск». «Сольный стендап концерт победительницы первого сезона шоу „Открытый микрофон“, участницы StandUp Show на ТНТ, а также главной героини сериала „Я не шучу“ на „Кинопоиск“ и телеканале ТНТ. Не пропусти крутой вечер юмора», — говорится в афише ресторана Brooklyn Bowl. Комедийный сериал, в котором Новикова сыграла главную роль, рассказывает о жизни 49-летней москвички с двумя детьми. Она работает актрисой сериалов, а по вечерам выступает стендап-комиком. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО перенесли концерты Павла Воли. Планировалось, что он будет выступать со стендапом в трех городах региона с 25 по 27 мая. Но выступления перенесли на ноябрь.