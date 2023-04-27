В Челябинске водитель сбил ребенка

27 апреля 2023 в 22:40 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, мальчик переходил дорогу в неустановленном месте Фото: Московец Илья © URA.RU В Челябинске женщина иномарки совершила наезд на ребенка, переходившего дорогу в неустановленном месте. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники городского ГИБДД. «Госавтоинспекция города Челябинска выясняет обстоятельства ДТП, произошедшего 27 апреля в 15:40 часов в Челябинске напротив дома 84 на улице Куйбышева. По предварительным данным, водитель автомобиля „Киа Сид“, женщина 1993 года рождения, совершила наезд на пешехода, мальчика 2015 года рождения, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте», — уточнили в пресс-службе ГИБДД по Челябинску. В ведомстве добавили, что в результате аварии пострадал несовершеннолетний пешеход. Ранее в Челябинске водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил девятилетнего пешехода. ДТП произошло вблизи пешеходного перехода.

В Челябинске женщина иномарки совершила наезд на ребенка, переходившего дорогу в неустановленном месте. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники городского ГИБДД. «Госавтоинспекция города Челябинска выясняет обстоятельства ДТП, произошедшего 27 апреля в 15:40 часов в Челябинске напротив дома 84 на улице Куйбышева. По предварительным данным, водитель автомобиля „Киа Сид“, женщина 1993 года рождения, совершила наезд на пешехода, мальчика 2015 года рождения, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте», — уточнили в пресс-службе ГИБДД по Челябинску. В ведомстве добавили, что в результате аварии пострадал несовершеннолетний пешеход. Ранее в Челябинске водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил девятилетнего пешехода. ДТП произошло вблизи пешеходного перехода.