27 апреля 2023

В Челябинске водитель сбил ребенка

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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проверка на дороге, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, дорожная безопасность
По предварительным данным, мальчик переходил дорогу в неустановленном месте Фото:

В Челябинске женщина иномарки совершила наезд на ребенка, переходившего дорогу в неустановленном месте. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники городского ГИБДД.

«Госавтоинспекция города Челябинска выясняет обстоятельства ДТП, произошедшего 27 апреля в 15:40 часов в Челябинске напротив дома 84 на улице Куйбышева. По предварительным данным, водитель автомобиля „Киа Сид“, женщина 1993 года рождения, совершила наезд на пешехода, мальчика 2015 года рождения, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте», — уточнили в пресс-службе ГИБДД по Челябинску.

В ведомстве добавили, что в результате аварии пострадал несовершеннолетний пешеход. Ранее в Челябинске водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил девятилетнего пешехода. ДТП произошло вблизи пешеходного перехода.

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В Челябинске женщина иномарки совершила наезд на ребенка, переходившего дорогу в неустановленном месте. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники городского ГИБДД. «Госавтоинспекция города Челябинска выясняет обстоятельства ДТП, произошедшего 27 апреля в 15:40 часов в Челябинске напротив дома 84 на улице Куйбышева. По предварительным данным, водитель автомобиля „Киа Сид“, женщина 1993 года рождения, совершила наезд на пешехода, мальчика 2015 года рождения, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте», — уточнили в пресс-службе ГИБДД по Челябинску. В ведомстве добавили, что в результате аварии пострадал несовершеннолетний пешеход. Ранее в Челябинске водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил девятилетнего пешехода. ДТП произошло вблизи пешеходного перехода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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