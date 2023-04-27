В Пермском крае дочь с матерью, ухаживающие за пенсионеркой, украли 900 тысяч рублей

Злоумышленницы перевели деньги с карты пенсионерки на карту своей знакомой и обналичили их Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Барда Пермского края 75-летняя пенсионерка лишилась 900 тысяч рублей, которые хранила на банковской карте. Деньги украли дочь с матерью, с которыми была знакома потерпевшая, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. 33-летняя жительница в течение нескольких дней ухаживала за пожилой женщиной. Узнав, что ее подопечная имеет крупную сумму денег, она решила похитить их.

«Сиделка решила похитить чужие сбережения, но у нее заболели дети, и она не смогла больше приходить к бабушке. Однако информацию о накоплениях злоумышленница передала своей матери. Последняя имела много долгов и сразу же согласилась помочь совершить хищение. Под видом социального работника старшая родственница проникла в квартиру пенсионерки, незаметно забрала сотовый телефон и скрылась», — говорится на сайте краевого главка.

В дальнейшем родственницы привлекли к совершению преступления свою знакомую, чтобы запутать следы. Они перевели деньги пенсионерки на карты ребенка приятельницы, обналичили их, раздали долги, а оставшуюся сумму потратили на свои нужды. По данному факту сотрудниками возбуждено уголовное дело по статье о краже (п. «в, г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Фигурантки уголовного дела находятся под подпиской о невыезде.