Телебашню в Челябинске украсят в поддержку призывной кампании на службу по контракту

В Челябинске 29 апреля на телебашне включат патриотическую подсветку в поддержку призывной кампании на службу по контракту в Вооруженные силы РФ. Информация об этом появилась на сайте правительства региона.
«Подсветку на телебашне со слоганом „Думаю о будущем, служу России!“ включат 29 апреля в 21:15. Патриотическая акция посвящена всем, кто выбирает служение Родине и защиту Отечества своими профессией и долгом, всем, кто встает плечом к плечу со своими согражданами в трудные времена», — указано в сообщении.
Напомним, что 12 декабря 2022 года на челябинской телебашне в честь Дня Конституции включали праздничную подсветку в виде российского флага. На фоне триколора также выводили хештег «Мы Россия, мы вместе».
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