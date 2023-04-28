Телебашню в Челябинске украсят в поддержку призывной кампании на службу по контракту

28 апреля 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

Подсветку на телебашне со слоганом включат 29 апреля в 21:15 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 29 апреля на телебашне включат патриотическую подсветку в поддержку призывной кампании на службу по контракту в Вооруженные силы РФ. Информация об этом появилась на сайте правительства региона. «Подсветку на телебашне со слоганом „Думаю о будущем, служу России!“ включат 29 апреля в 21:15. Патриотическая акция посвящена всем, кто выбирает служение Родине и защиту Отечества своими профессией и долгом, всем, кто встает плечом к плечу со своими согражданами в трудные времена», — указано в сообщении. Напомним, что 12 декабря 2022 года на челябинской телебашне в честь Дня Конституции включали праздничную подсветку в виде российского флага. На фоне триколора также выводили хештег «Мы Россия, мы вместе».

В Челябинске 29 апреля на телебашне включат патриотическую подсветку в поддержку призывной кампании на службу по контракту в Вооруженные силы РФ. Информация об этом появилась на сайте правительства региона. «Подсветку на телебашне со слоганом „Думаю о будущем, служу России!“ включат 29 апреля в 21:15. Патриотическая акция посвящена всем, кто выбирает служение Родине и защиту Отечества своими профессией и долгом, всем, кто встает плечом к плечу со своими согражданами в трудные времена», — указано в сообщении. Напомним, что 12 декабря 2022 года на челябинской телебашне в честь Дня Конституции включали праздничную подсветку в виде российского флага. На фоне триколора также выводили хештег «Мы Россия, мы вместе».