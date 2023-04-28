Телебашню в Челябинске украсят в поддержку призывной кампании на службу по контракту

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Алексей Текслер на челябинском РТПЦ и акции Зажги телебашню. Челябинск, телевидение, телебашня, подсветка телебашни
Подсветку на телебашне со слоганом включат 29 апреля в 21:15 Фото:

В Челябинске 29 апреля на телебашне включат патриотическую подсветку в поддержку призывной кампании на службу по контракту в Вооруженные силы РФ. Информация об этом появилась на сайте правительства региона.

«Подсветку на телебашне со слоганом „Думаю о будущем, служу России!“ включат 29 апреля в 21:15. Патриотическая акция посвящена всем, кто выбирает служение Родине и защиту Отечества своими профессией и долгом, всем, кто встает плечом к плечу со своими согражданами в трудные времена», — указано в сообщении.

Напомним, что 12 декабря 2022 года на челябинской телебашне в честь Дня Конституции включали праздничную подсветку в виде российского флага. На фоне триколора также выводили хештег «Мы Россия, мы вместе».

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В Челябинске 29 апреля на телебашне включат патриотическую подсветку в поддержку призывной кампании на службу по контракту в Вооруженные силы РФ. Информация об этом появилась на сайте правительства региона. «Подсветку на телебашне со слоганом „Думаю о будущем, служу России!“ включат 29 апреля в 21:15. Патриотическая акция посвящена всем, кто выбирает служение Родине и защиту Отечества своими профессией и долгом, всем, кто встает плечом к плечу со своими согражданами в трудные времена», — указано в сообщении. Напомним, что 12 декабря 2022 года на челябинской телебашне в честь Дня Конституции включали праздничную подсветку в виде российского флага. На фоне триколора также выводили хештег «Мы Россия, мы вместе».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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