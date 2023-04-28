28 апреля 2023

Бастрыкин запросил доклад о мальчике из Челябинска, который впал в кому в детсаду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с травмированием мальчика в детсаду Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по ситуации с трехлетнем ребенком, который чуть не удушился в детском саду Челябинска. Об этом сообщила пресс-служба ведомстве.

«Председатель СК России поручил представить доклад о травмировании малолетнего в дошкольном учреждении Челябинской области. 25 апреля в одном из детских дошкольных учреждений Челябинска травмировался трехлетний мальчик: во время прогулки он застрял в игровой конструкции и потерял сознание», — говорится в сообщении СКР.

По факту травмирования ребенка было возбуждено дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Доложить о ходе расследования Бастрыкину должен глава СУ СКР по Челябинской области Петр Решетников.

Ранее сообщалось, что ребенок застрял головой в игровой конструкции во время прогулки в детском саду. Его вытащила воспитательница, но мальчик впал в кому и был госпитализирован. В пятницу его перевели в обычную палату.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по ситуации с трехлетнем ребенком, который чуть не удушился в детском саду Челябинска. Об этом сообщила пресс-служба ведомстве. «Председатель СК России поручил представить доклад о травмировании малолетнего в дошкольном учреждении Челябинской области. 25 апреля в одном из детских дошкольных учреждений Челябинска травмировался трехлетний мальчик: во время прогулки он застрял в игровой конструкции и потерял сознание», — говорится в сообщении СКР. По факту травмирования ребенка было возбуждено дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Доложить о ходе расследования Бастрыкину должен глава СУ СКР по Челябинской области Петр Решетников. Ранее сообщалось, что ребенок застрял головой в игровой конструкции во время прогулки в детском саду. Его вытащила воспитательница, но мальчик впал в кому и был госпитализирован. В пятницу его перевели в обычную палату.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...