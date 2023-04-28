Бастрыкин запросил доклад о мальчике из Челябинска, который впал в кому в детсаду

29 апреля 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с травмированием мальчика в детсаду Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по ситуации с трехлетнем ребенком, который чуть не удушился в детском саду Челябинска. Об этом сообщила пресс-служба ведомстве. «Председатель СК России поручил представить доклад о травмировании малолетнего в дошкольном учреждении Челябинской области. 25 апреля в одном из детских дошкольных учреждений Челябинска травмировался трехлетний мальчик: во время прогулки он застрял в игровой конструкции и потерял сознание», — говорится в сообщении СКР. По факту травмирования ребенка было возбуждено дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Доложить о ходе расследования Бастрыкину должен глава СУ СКР по Челябинской области Петр Решетников. Ранее сообщалось, что ребенок застрял головой в игровой конструкции во время прогулки в детском саду. Его вытащила воспитательница, но мальчик впал в кому и был госпитализирован. В пятницу его перевели в обычную палату.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по ситуации с трехлетнем ребенком, который чуть не удушился в детском саду Челябинска. Об этом сообщила пресс-служба ведомстве. «Председатель СК России поручил представить доклад о травмировании малолетнего в дошкольном учреждении Челябинской области. 25 апреля в одном из детских дошкольных учреждений Челябинска травмировался трехлетний мальчик: во время прогулки он застрял в игровой конструкции и потерял сознание», — говорится в сообщении СКР. По факту травмирования ребенка было возбуждено дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Доложить о ходе расследования Бастрыкину должен глава СУ СКР по Челябинской области Петр Решетников. Ранее сообщалось, что ребенок застрял головой в игровой конструкции во время прогулки в детском саду. Его вытащила воспитательница, но мальчик впал в кому и был госпитализирован. В пятницу его перевели в обычную палату.