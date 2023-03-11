Депутат Журова призвала провести спортивные игры вне политики в России

11 марта 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Российские соревнования должны быть вне политики, сказала Светлана Журова Фото: Владимир Андреев © URA.RU В качестве альтернативы Олимпиаде в России можно провести «Игры доброй воли», на которых будут запрещены любые политические высказывания и акции. Об этом заявила в беседе с корреспондентом URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова. «Какое-то количество лет назад я считала, когда это все начиналось — 2013, 2014, 2015 годы. Я говорила: какая может быть альтернатива? Это очень тяжело, к нам никто не приедет, и это все сложно. Какие-то блоки поставят другим странам. Но теперь я допускаю, что если мы можем сделать повторение „Игр доброй воли“. Сейчас пришло время, когда мы можем предложить кому-то кто хочет в таких соревнованиях участвовать, к нам приехать», — сказала Светлана Журова. По ее словам, данные соревнования должны быть вне политики. «Мы не разрешаем спортсменам о время соревнований делать политические заявления. Второе — женщины соревнуются с женщинами, мужчины — с мужчинами, без других вариантов. Мы не поддерживаем никакие акции во время наших соревнований: ни ЛГБТ, ни акции в поддержку чего-то еще, если они не касаются спорта, здорового образа жизни», — добавила собеседница URA.RU. Министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер попросила спонсоров Олимпиады повлиять на Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы российских спортсменов не допустили до игр. Она направила свое обращение к Coca Cola, Intel, Samsung и Visa. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В качестве альтернативы Олимпиаде в России можно провести «Игры доброй воли», на которых будут запрещены любые политические высказывания и акции. Об этом заявила в беседе с корреспондентом URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова. «Какое-то количество лет назад я считала, когда это все начиналось — 2013, 2014, 2015 годы. Я говорила: какая может быть альтернатива? Это очень тяжело, к нам никто не приедет, и это все сложно. Какие-то блоки поставят другим странам. Но теперь я допускаю, что если мы можем сделать повторение „Игр доброй воли“. Сейчас пришло время, когда мы можем предложить кому-то кто хочет в таких соревнованиях участвовать, к нам приехать», — сказала Светлана Журова. По ее словам, данные соревнования должны быть вне политики. «Мы не разрешаем спортсменам о время соревнований делать политические заявления. Второе — женщины соревнуются с женщинами, мужчины — с мужчинами, без других вариантов. Мы не поддерживаем никакие акции во время наших соревнований: ни ЛГБТ, ни акции в поддержку чего-то еще, если они не касаются спорта, здорового образа жизни», — добавила собеседница URA.RU. Министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер попросила спонсоров Олимпиады повлиять на Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы российских спортсменов не допустили до игр. Она направила свое обращение к Coca Cola, Intel, Samsung и Visa.