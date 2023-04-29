Где пермяки могут рыбачить в условиях нерестового запрета

30 апреля 2023 в 10:04 Размер текста - 17 +

В нерестовый период рыбачить можно только на удочку Фото: Сергей Русанов © URA.RU На территории Пермского края действует нерестовый запрет на ловлю рыбы. Из-за этого далеко не везде можно отдохнуть от городской суеты с удочкой в руке. О том, где можно рыбачить и не нарваться на штраф URA.RU рассказали в управлении Госрыболовства по Пермскому краю. «Разрешено рыбачить с берега на удочку в районе г. Оса и деревни Десяткова, а также в заливах Камы в Добрянке и Полазне. На участке Обва-Пермь можно рыбачить везде, кроме заливов. Вблизи Перми большой популярностью пользуется участок Камы от микрорайона Ширяиха до Краснокамска — здесь рыбалка разрешена даже в нерестовый период», — рассказали в ведомстве. Специалисты Госрыболовства рекомендуют всем рыбакам перед поездкой удостовериться, что выбранное ими место не является запрещенным в нерестовый период. Полный список мест куда нельзя ездить, опубликован на сайте Волго-Камского территориального управления федерального агентства по рыболовству в разделе «Памятка рыболова-любителя». Специалисты ведомства отмечают, что в нерестовый период разрешено рыбачить исключительно с берега и только «на донку и поплавок». Запрет действует на Вишере с 15 апреля по 15 июня, на Камском водохранилище с 5 мая по середину июня, а на Воткинском водохранилище с 1 мая по 10 июня. За соблюдением законодательства круглосуточно следят специалисты Госрыболовства совместно с полицейскими. Те, кто попадется на незаконной рыбалке будут привлечены к административной или даже уголовной ответственности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На территории Пермского края действует нерестовый запрет на ловлю рыбы. Из-за этого далеко не везде можно отдохнуть от городской суеты с удочкой в руке. О том, где можно рыбачить и не нарваться на штраф URA.RU рассказали в управлении Госрыболовства по Пермскому краю. «Разрешено рыбачить с берега на удочку в районе г. Оса и деревни Десяткова, а также в заливах Камы в Добрянке и Полазне. На участке Обва-Пермь можно рыбачить везде, кроме заливов. Вблизи Перми большой популярностью пользуется участок Камы от микрорайона Ширяиха до Краснокамска — здесь рыбалка разрешена даже в нерестовый период», — рассказали в ведомстве. Специалисты Госрыболовства рекомендуют всем рыбакам перед поездкой удостовериться, что выбранное ими место не является запрещенным в нерестовый период. Полный список мест куда нельзя ездить, опубликован на сайте Волго-Камского территориального управления федерального агентства по рыболовству в разделе «Памятка рыболова-любителя». Специалисты ведомства отмечают, что в нерестовый период разрешено рыбачить исключительно с берега и только «на донку и поплавок». Запрет действует на Вишере с 15 апреля по 15 июня, на Камском водохранилище с 5 мая по середину июня, а на Воткинском водохранилище с 1 мая по 10 июня. За соблюдением законодательства круглосуточно следят специалисты Госрыболовства совместно с полицейскими. Те, кто попадется на незаконной рыбалке будут привлечены к административной или даже уголовной ответственности.