29 апреля 2023
28 апреля 2023

Где пермяки могут рыбачить в условиях нерестового запрета

© Служба новостей «URA.RU»
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Республика Казахстан. архив., рыбалка, рыба на крючке
В нерестовый период рыбачить можно только на удочку Фото:

На территории Пермского края действует нерестовый запрет на ловлю рыбы. Из-за этого далеко не везде можно отдохнуть от городской суеты с удочкой в руке. О том, где можно рыбачить и не нарваться на штраф URA.RU рассказали в управлении Госрыболовства по Пермскому краю.

«Разрешено рыбачить с берега на удочку в районе г. Оса и деревни Десяткова, а также в заливах Камы в Добрянке и Полазне. На участке Обва-Пермь можно рыбачить везде, кроме заливов. Вблизи Перми большой популярностью пользуется участок Камы от микрорайона Ширяиха до Краснокамска — здесь рыбалка разрешена даже в нерестовый период», — рассказали в ведомстве. Специалисты Госрыболовства рекомендуют всем рыбакам перед поездкой удостовериться, что выбранное ими место не является запрещенным в нерестовый период. Полный список мест куда нельзя ездить, опубликован на сайте Волго-Камского территориального управления федерального агентства по рыболовству в разделе «Памятка рыболова-любителя».

Специалисты ведомства отмечают, что в нерестовый период разрешено рыбачить исключительно с берега и только «на донку и поплавок». Запрет действует на Вишере с 15 апреля по 15 июня, на Камском водохранилище с 5 мая по середину июня, а на Воткинском водохранилище с 1 мая по 10 июня. За соблюдением законодательства круглосуточно следят специалисты Госрыболовства совместно с полицейскими. Те, кто попадется на незаконной рыбалке будут привлечены к административной или даже уголовной ответственности.

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На территории Пермского края действует нерестовый запрет на ловлю рыбы. Из-за этого далеко не везде можно отдохнуть от городской суеты с удочкой в руке. О том, где можно рыбачить и не нарваться на штраф URA.RU рассказали в управлении Госрыболовства по Пермскому краю. «Разрешено рыбачить с берега на удочку в районе г. Оса и деревни Десяткова, а также в заливах Камы в Добрянке и Полазне. На участке Обва-Пермь можно рыбачить везде, кроме заливов. Вблизи Перми большой популярностью пользуется участок Камы от микрорайона Ширяиха до Краснокамска — здесь рыбалка разрешена даже в нерестовый период», — рассказали в ведомстве. Специалисты Госрыболовства рекомендуют всем рыбакам перед поездкой удостовериться, что выбранное ими место не является запрещенным в нерестовый период. Полный список мест куда нельзя ездить, опубликован на сайте Волго-Камского территориального управления федерального агентства по рыболовству в разделе «Памятка рыболова-любителя». Специалисты ведомства отмечают, что в нерестовый период разрешено рыбачить исключительно с берега и только «на донку и поплавок». Запрет действует на Вишере с 15 апреля по 15 июня, на Камском водохранилище с 5 мая по середину июня, а на Воткинском водохранилище с 1 мая по 10 июня. За соблюдением законодательства круглосуточно следят специалисты Госрыболовства совместно с полицейскими. Те, кто попадется на незаконной рыбалке будут привлечены к административной или даже уголовной ответственности.
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