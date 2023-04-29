Свердловский главврач привез в Сосьву медицинские приборы и лекарства. Фото

30 апреля 2023 в 20:19 Размер текста - 17 +

Лекарства получили льготники и те, кто нуждается в медпрепаратах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Партию медицинских приборов и лекарственных средств привез в Сосьву (Свердловская область) главврач Серовской городской больницы (Свердловская область) Иван Болтасев. Препараты и оборудование предназначены для пострадавших от масштабного пожара в поселке. «Представители министерства социальной политики передали нам список из 23 человек, которые являются льготниками и нуждаются в получении лекарственных средств. Всех их сегодня мы объехали, список лекарств определили, он будет передан в минздрав области», — рассказал Иван Болтасев на странице журнала «Первый в Серове» в соцсети «Вконтакте». Жители Сосьвы также получили три небулайзера, три тонометра и три глюкометра. Медицинские приборы предоставило производственно-торговое предприятие «Медтехника». Ранее URA.RU об отправке из Екатеринбурга гуманитарной помощи погорельцам поселка Сосьва. К сборам также подключилась епархия Екатеринбурга и представители Свердловского правительства.

Партию медицинских приборов и лекарственных средств привез в Сосьву (Свердловская область) главврач Серовской городской больницы (Свердловская область) Иван Болтасев. Препараты и оборудование предназначены для пострадавших от масштабного пожара в поселке. «Представители министерства социальной политики передали нам список из 23 человек, которые являются льготниками и нуждаются в получении лекарственных средств. Всех их сегодня мы объехали, список лекарств определили, он будет передан в минздрав области», — рассказал Иван Болтасев на странице журнала «Первый в Серове» в соцсети «Вконтакте». Жители Сосьвы также получили три небулайзера, три тонометра и три глюкометра. Медицинские приборы предоставило производственно-торговое предприятие «Медтехника». Ранее URA.RU об отправке из Екатеринбурга гуманитарной помощи погорельцам поселка Сосьва. К сборам также подключилась епархия Екатеринбурга и представители Свердловского правительства.