29 апреля 2023

Свердловский главврач привез в Сосьву медицинские приборы и лекарства. Фото

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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, кардиология, врач, больница
Лекарства получили льготники и те, кто нуждается в медпрепаратах Фото:
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Пожары в Свердловской области

Партию медицинских приборов и лекарственных средств привез в Сосьву (Свердловская область) главврач Серовской городской больницы (Свердловская область) Иван Болтасев. Препараты и оборудование предназначены для пострадавших от масштабного пожара в поселке.

«Представители министерства социальной политики передали нам список из 23 человек, которые являются льготниками и нуждаются в получении лекарственных средств. Всех их сегодня мы объехали, список лекарств определили, он будет передан в минздрав области», — рассказал Иван Болтасев на странице журнала «Первый в Серове» в соцсети «Вконтакте».

Жители Сосьвы также получили три небулайзера, три тонометра и три глюкометра. Медицинские приборы предоставило производственно-торговое предприятие «Медтехника».

Ранее URA.RU об отправке из Екатеринбурга гуманитарной помощи погорельцам поселка Сосьва. К сборам также подключилась епархия Екатеринбурга и представители Свердловского правительства.

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Партию медицинских приборов и лекарственных средств привез в Сосьву (Свердловская область) главврач Серовской городской больницы (Свердловская область) Иван Болтасев. Препараты и оборудование предназначены для пострадавших от масштабного пожара в поселке. «Представители министерства социальной политики передали нам список из 23 человек, которые являются льготниками и нуждаются в получении лекарственных средств. Всех их сегодня мы объехали, список лекарств определили, он будет передан в минздрав области», — рассказал Иван Болтасев на странице журнала «Первый в Серове» в соцсети «Вконтакте». Жители Сосьвы также получили три небулайзера, три тонометра и три глюкометра. Медицинские приборы предоставило производственно-торговое предприятие «Медтехника». Ранее URA.RU об отправке из Екатеринбурга гуманитарной помощи погорельцам поселка Сосьва. К сборам также подключилась епархия Екатеринбурга и представители Свердловского правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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