Партию медицинских приборов и лекарственных средств привез в Сосьву (Свердловская область) главврач Серовской городской больницы (Свердловская область) Иван Болтасев. Препараты и оборудование предназначены для пострадавших от масштабного пожара в поселке.
«Представители министерства социальной политики передали нам список из 23 человек, которые являются льготниками и нуждаются в получении лекарственных средств. Всех их сегодня мы объехали, список лекарств определили, он будет передан в минздрав области», — рассказал Иван Болтасев на странице журнала «Первый в Серове» в соцсети «Вконтакте».
Жители Сосьвы также получили три небулайзера, три тонометра и три глюкометра. Медицинские приборы предоставило производственно-торговое предприятие «Медтехника».
Ранее URA.RU об отправке из Екатеринбурга гуманитарной помощи погорельцам поселка Сосьва. К сборам также подключилась епархия Екатеринбурга и представители Свердловского правительства.
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