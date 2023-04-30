30 апреля 2023
29 апреля 2023

В пермском поселке пожарные спасли от огня дом и надворные постройки

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд с МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, пожарные, пожары
В тушении пожара участвовали 18 человек личного состава Фото:

В поселке Углеуральский Губахинского муниципального округа (Пермский край) пожарные спасли от огня частный жилой дом с надворными постройками и баней. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«По прибытии к месту пожара было установлено, что горит частный жилой дом с надворными постройками и баней. До прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались два человека. Площадь пожара составила 112 квадратных метров», — сообщается в ведомстве.

В тушении пожара участвовали четыре единицы техники и 18 человек личного состава. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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В поселке Углеуральский Губахинского муниципального округа (Пермский край) пожарные спасли от огня частный жилой дом с надворными постройками и баней. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «По прибытии к месту пожара было установлено, что горит частный жилой дом с надворными постройками и баней. До прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались два человека. Площадь пожара составила 112 квадратных метров», — сообщается в ведомстве. В тушении пожара участвовали четыре единицы техники и 18 человек личного состава. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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