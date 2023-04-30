В пермском поселке пожарные спасли от огня дом и надворные постройки

В тушении пожара участвовали 18 человек личного состава Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Углеуральский Губахинского муниципального округа (Пермский край) пожарные спасли от огня частный жилой дом с надворными постройками и баней. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«По прибытии к месту пожара было установлено, что горит частный жилой дом с надворными постройками и баней. До прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались два человека. Площадь пожара составила 112 квадратных метров», — сообщается в ведомстве.

В тушении пожара участвовали четыре единицы техники и 18 человек личного состава. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.