В пермском поселке пожарные спасли от огня дом и надворные постройки

В поселке Углеуральский Губахинского муниципального округа (Пермский край) пожарные спасли от огня частный жилой дом с надворными постройками и баней. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«По прибытии к месту пожара было установлено, что горит частный жилой дом с надворными постройками и баней. До прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались два человека. Площадь пожара составила 112 квадратных метров», — сообщается в ведомстве.
В тушении пожара участвовали четыре единицы техники и 18 человек личного состава. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
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