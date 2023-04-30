Пассажиры трамвая в результате ДТП не пострадали
Трамвая №22 врезался в столб в Челябинске, в результате чего опора наклонилась. Об этом сообщили очевидцы происшествия.
«На улице Дзержинского трамвай врезался в столб. Опора опасная, но пока стоит», — сообщается в паблике «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».
В результате ДТП трамвай сошел с рельсов. Пострадавших нет, трамвай ехал с одним пассажиром. Очевидцы указывают, что на участке ДТП существуют проблемы с трамвайными рельсами.
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