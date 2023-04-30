Пассажиры трамвая в результате ДТП не пострадали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Трамвая №22 врезался в столб в Челябинске, в результате чего опора наклонилась. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

«На улице Дзержинского трамвай врезался в столб. Опора опасная, но пока стоит», — сообщается в паблике «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».

В результате ДТП трамвай сошел с рельсов. Пострадавших нет, трамвай ехал с одним пассажиром. Очевидцы указывают, что на участке ДТП существуют проблемы с трамвайными рельсами.

Паблик «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте»