30 апреля 2023
29 апреля 2023

Трамвай врезался в столб в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тепло, весна. Челябинск, пассажир, остановка общественного транспорта, трамвай, новый трамвай
Пассажиры трамвая в результате ДТП не пострадали Фото:

Трамвая №22 врезался в столб в Челябинске, в результате чего опора наклонилась. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

«На улице Дзержинского трамвай врезался в столб. Опора опасная, но пока стоит», — сообщается в паблике «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».

В результате ДТП трамвай сошел с рельсов. Пострадавших нет, трамвай ехал с одним пассажиром. Очевидцы указывают, что на участке ДТП существуют проблемы с трамвайными рельсами.

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Трамвая №22 врезался в столб в Челябинске, в результате чего опора наклонилась. Об этом сообщили очевидцы происшествия. «На улице Дзержинского трамвай врезался в столб. Опора опасная, но пока стоит», — сообщается в паблике «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». В результате ДТП трамвай сошел с рельсов. Пострадавших нет, трамвай ехал с одним пассажиром. Очевидцы указывают, что на участке ДТП существуют проблемы с трамвайными рельсами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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