В городе ХМАО смогут быстрее и качественнее проводить уборку улиц. Фото

01 мая 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Благодаря новой технике планируется минимизировать ручной труд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Лангепасе (ХМАО) для уборки улиц города вывели новую технику — ПУМ-001 «Магистраль», прицепная подметально-уборочная машина. По информации, размещенной в официальном telegram-канале администрации города, машина предназначена для тяжелой и скоростной уборки городских улиц и площадей. «Сегодня на дороги города вышла новая техника, ПУМ-001 „Магистраль“ прицепная подметально-уборочная машина. Она предназначена для тяжелой и скоростной уборки городских улиц и площадей, <…> позволит поддерживать городские дороги в надлежащем санитарном состоянии и минимизировать ручной труд», — говорится в сообщении. Помимо уборки, машина увлажняет дорожное покрытие. Отмечается, что при организации работы на дорогах города Лангепаса машина продемонстрировала достойный уровень. Ранее URA.RU сообщало, что управление дорожного хозяйства и благоустройства Нижневартовска при содействии городской администрации приобретет порядка 20 единиц уборочной техники в лизинг. Администрация города выступает в качестве гаранта выполнения обязательств. Окончательная цена контракта не уточняется. ПУМ-001 «Магистраль» прицепная подметально-уборочная машина telegram-канал администрации Лангепаса

В Лангепасе (ХМАО) для уборки улиц города вывели новую технику — ПУМ-001 «Магистраль», прицепная подметально-уборочная машина. По информации, размещенной в официальном telegram-канале администрации города, машина предназначена для тяжелой и скоростной уборки городских улиц и площадей. «Сегодня на дороги города вышла новая техника, ПУМ-001 „Магистраль“ прицепная подметально-уборочная машина. Она предназначена для тяжелой и скоростной уборки городских улиц и площадей, <…> позволит поддерживать городские дороги в надлежащем санитарном состоянии и минимизировать ручной труд», — говорится в сообщении. Помимо уборки, машина увлажняет дорожное покрытие. Отмечается, что при организации работы на дорогах города Лангепаса машина продемонстрировала достойный уровень. Ранее URA.RU сообщало, что управление дорожного хозяйства и благоустройства Нижневартовска при содействии городской администрации приобретет порядка 20 единиц уборочной техники в лизинг. Администрация города выступает в качестве гаранта выполнения обязательств. Окончательная цена контракта не уточняется.