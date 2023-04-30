30 апреля 2023
29 апреля 2023

В городе ХМАО смогут быстрее и качественнее проводить уборку улиц. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Чистка фонтана у театра Драмы на Октябрьской площади. Екатеринбург, чистка улиц, уборка территории
Благодаря новой технике планируется минимизировать ручной труд Фото:

В Лангепасе (ХМАО) для уборки улиц города вывели новую технику — ПУМ-001 «Магистраль», прицепная подметально-уборочная машина. По информации, размещенной в официальном telegram-канале администрации города, машина предназначена для тяжелой и скоростной уборки городских улиц и площадей.

«Сегодня на дороги города вышла новая техника, ПУМ-001 „Магистраль“ прицепная подметально-уборочная машина. Она предназначена для тяжелой и скоростной уборки городских улиц и площадей, <…> позволит поддерживать городские дороги в надлежащем санитарном состоянии и минимизировать ручной труд», — говорится в сообщении.

Помимо уборки, машина увлажняет дорожное покрытие. Отмечается, что при организации работы на дорогах города Лангепаса машина продемонстрировала достойный уровень.

Ранее URA.RU сообщало, что управление дорожного хозяйства и благоустройства Нижневартовска при содействии городской администрации приобретет порядка 20 единиц уборочной техники в лизинг. Администрация города выступает в качестве гаранта выполнения обязательств. Окончательная цена контракта не уточняется.

ПУМ-001 «Магистраль» прицепная подметально-уборочная машина
ПУМ-001 «Магистраль» прицепная подметально-уборочная машина

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В Лангепасе (ХМАО) для уборки улиц города вывели новую технику — ПУМ-001 «Магистраль», прицепная подметально-уборочная машина. По информации, размещенной в официальном telegram-канале администрации города, машина предназначена для тяжелой и скоростной уборки городских улиц и площадей. «Сегодня на дороги города вышла новая техника, ПУМ-001 „Магистраль“ прицепная подметально-уборочная машина. Она предназначена для тяжелой и скоростной уборки городских улиц и площадей, <…> позволит поддерживать городские дороги в надлежащем санитарном состоянии и минимизировать ручной труд», — говорится в сообщении. Помимо уборки, машина увлажняет дорожное покрытие. Отмечается, что при организации работы на дорогах города Лангепаса машина продемонстрировала достойный уровень. Ранее URA.RU сообщало, что управление дорожного хозяйства и благоустройства Нижневартовска при содействии городской администрации приобретет порядка 20 единиц уборочной техники в лизинг. Администрация города выступает в качестве гаранта выполнения обязательств. Окончательная цена контракта не уточняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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