В Лангепасе (ХМАО) для уборки улиц города вывели новую технику — ПУМ-001 «Магистраль», прицепная подметально-уборочная машина. По информации, размещенной в официальном telegram-канале администрации города, машина предназначена для тяжелой и скоростной уборки городских улиц и площадей.
«Сегодня на дороги города вышла новая техника, ПУМ-001 „Магистраль“ прицепная подметально-уборочная машина. Она предназначена для тяжелой и скоростной уборки городских улиц и площадей, <…> позволит поддерживать городские дороги в надлежащем санитарном состоянии и минимизировать ручной труд», — говорится в сообщении.
Помимо уборки, машина увлажняет дорожное покрытие. Отмечается, что при организации работы на дорогах города Лангепаса машина продемонстрировала достойный уровень.
Ранее URA.RU сообщало, что управление дорожного хозяйства и благоустройства Нижневартовска при содействии городской администрации приобретет порядка 20 единиц уборочной техники в лизинг. Администрация города выступает в качестве гаранта выполнения обязательств. Окончательная цена контракта не уточняется.
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