01 мая 2023

В Магнитогорске осудили женщину за нападение на полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщину осудили на два с половиной года условно Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) местную жительницу осудили за нападение на полицейского. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, она напала на сотрудника возле детского сада, находясь в пьяном состоянии.

«В октябре 2022 года подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступила в конфликт с работниками детского сада в связи с отказом работников отдавать ребенка. По вызову прибыл сотрудник ППС полиции, которому подсудимая нанесла удар головой и локтем в лицо», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что женщина также высказывала угрозы в адрес сотрудника полиции. Суд приговорил ее к двум с половиной годам условного лишения свободы, с испытательным сроком два года.

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В Магнитогорске (Челябинская область) местную жительницу осудили за нападение на полицейского. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, она напала на сотрудника возле детского сада, находясь в пьяном состоянии. «В октябре 2022 года подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступила в конфликт с работниками детского сада в связи с отказом работников отдавать ребенка. По вызову прибыл сотрудник ППС полиции, которому подсудимая нанесла удар головой и локтем в лицо», — сообщили URA.RU в прокуратуре. В ведомстве отметили, что женщина также высказывала угрозы в адрес сотрудника полиции. Суд приговорил ее к двум с половиной годам условного лишения свободы, с испытательным сроком два года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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