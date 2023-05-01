В Магнитогорске осудили женщину за нападение на полицейского

Женщину осудили на два с половиной года условно Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) местную жительницу осудили за нападение на полицейского. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, она напала на сотрудника возле детского сада, находясь в пьяном состоянии.

«В октябре 2022 года подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступила в конфликт с работниками детского сада в связи с отказом работников отдавать ребенка. По вызову прибыл сотрудник ППС полиции, которому подсудимая нанесла удар головой и локтем в лицо», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что женщина также высказывала угрозы в адрес сотрудника полиции. Суд приговорил ее к двум с половиной годам условного лишения свободы, с испытательным сроком два года.