В Магнитогорске осудили женщину за нападение на полицейского

В Магнитогорске (Челябинская область) местную жительницу осудили за нападение на полицейского. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, она напала на сотрудника возле детского сада, находясь в пьяном состоянии.
«В октябре 2022 года подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступила в конфликт с работниками детского сада в связи с отказом работников отдавать ребенка. По вызову прибыл сотрудник ППС полиции, которому подсудимая нанесла удар головой и локтем в лицо», — сообщили URA.RU в прокуратуре.
В ведомстве отметили, что женщина также высказывала угрозы в адрес сотрудника полиции. Суд приговорил ее к двум с половиной годам условного лишения свободы, с испытательным сроком два года.
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