Bloomberg: США и ЕС планируют закрыть «лазейки» РФ по обходу санкций

03 мая 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Новые антироссийские санкции от ЕС будут направлены на предотвращение обхода ограничений Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США и страны Евросоюза готовят новый пакет санкций против России. Ограничения будут направлены на закрытие «лазеек», с помощью которых Москве удается обходить ограничения. Об этом написали в Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. «США, Европа и другие ключевые союзники Украины готовят новые санкции против России. <…> Ключевая цель [ограничений] состоит в том, чтобы закрыть лазейки в существующих штрафах и решить проблему общего обхода санкций», — написали в издании . После начала спецоперации на Украине Запад начал активно вводить санкции в отношении России. Однако зарубежные СМИ писали, что Москва обходит ограничения «в промышленных масштабах». Например, нефть из РФ экспортируется по каналам, которые трудно распознать, напоминает NEWS.ru . Также российская сторона сохранила экономическое сотрудничество с Казахстаном, Турцией, Арменией и рядом других государств, пишет RT.

США и страны Евросоюза готовят новый пакет санкций против России. Ограничения будут направлены на закрытие «лазеек», с помощью которых Москве удается обходить ограничения. Об этом написали в Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. «США, Европа и другие ключевые союзники Украины готовят новые санкции против России. <…> Ключевая цель [ограничений] состоит в том, чтобы закрыть лазейки в существующих штрафах и решить проблему общего обхода санкций», — написали в издании. После начала спецоперации на Украине Запад начал активно вводить санкции в отношении России. Однако зарубежные СМИ писали, что Москва обходит ограничения «в промышленных масштабах». Например, нефть из РФ экспортируется по каналам, которые трудно распознать, напоминает NEWS.ru. Также российская сторона сохранила экономическое сотрудничество с Казахстаном, Турцией, Арменией и рядом других государств, пишет RT.