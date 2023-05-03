FT: Россия обманула Евросоюз, купив технику для ОПК вопреки санкциям

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Оружие и патроны. Челябинск, боеприпасы, патроны, оружие
Россия смогла купить боеприпасы в обход санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия смогла купить микрочипы, боеприпасы и станки для своего оборонно-промышленного комплекса из европейских стран в обход введенных ими же санкций. Для этого российскими властями была создана специальная сеть для закупки. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Сеть, созданная для закупки товаров, начиная от микрочипов и заканчивая боеприпасами, сумела получить станки из Германии и Финляндии, несмотря на санкции США, введенные в марте 2022 года», — передает Financial Times. Отмечается, что ранее в США объявляли о подавлении сети, которая закупает необходимую военную технику. Также сеть занималась закупкой станков. Закупка таких товаров имеет решающее значение для военно-промышленного комплекса России (ОПК).

После начала спецоперации России на Украине страны Запада стали вводить против РФ санкции. Из-за этого многие иностранные компании стали отказываться от сотрудничества с Россией, чтобы не получить штрафы. Очередной пакет санкций страны Евросоюза, вероятно, будет введен в мае 2023 года. На данный момент содержание 11-го пакета санкций остается на стадии обсуждения, отметил глава министерства Польши Збигнев Рау.

Глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст заявил, что антироссийские санкции работают эффективнее против экономики Германии. Он приводит данные Международного валютного фонда, по которым уровень развития России в начале 2023 года выше, чем Германии, передает RT.

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Россия смогла купить микрочипы, боеприпасы и станки для своего оборонно-промышленного комплекса из европейских стран в обход введенных ими же санкций. Для этого российскими властями была создана специальная сеть для закупки. Об этом сообщает газета Financial Times. «Сеть, созданная для закупки товаров, начиная от микрочипов и заканчивая боеприпасами, сумела получить станки из Германии и Финляндии, несмотря на санкции США, введенные в марте 2022 года», — передает Financial Times. Отмечается, что ранее в США объявляли о подавлении сети, которая закупает необходимую военную технику. Также сеть занималась закупкой станков. Закупка таких товаров имеет решающее значение для военно-промышленного комплекса России (ОПК). После начала спецоперации России на Украине страны Запада стали вводить против РФ санкции. Из-за этого многие иностранные компании стали отказываться от сотрудничества с Россией, чтобы не получить штрафы. Очередной пакет санкций страны Евросоюза, вероятно, будет введен в мае 2023 года. На данный момент содержание 11-го пакета санкций остается на стадии обсуждения, отметил глава министерства Польши Збигнев Рау. Глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст заявил, что антироссийские санкции работают эффективнее против экономики Германии. Он приводит данные Международного валютного фонда, по которым уровень развития России в начале 2023 года выше, чем Германии, передает RT.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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