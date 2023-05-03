FT: Россия обманула Евросоюз, купив технику для ОПК вопреки санкциям

03 мая 2023 в 09:44 Размер текста - 17 +

Россия смогла купить боеприпасы в обход санкций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия смогла купить микрочипы, боеприпасы и станки для своего оборонно-промышленного комплекса из европейских стран в обход введенных ими же санкций. Для этого российскими властями была создана специальная сеть для закупки. Об этом сообщает газета Financial Times. «Сеть, созданная для закупки товаров, начиная от микрочипов и заканчивая боеприпасами, сумела получить станки из Германии и Финляндии, несмотря на санкции США, введенные в марте 2022 года», — передает Financial Times . Отмечается, что ранее в США объявляли о подавлении сети, которая закупает необходимую военную технику. Также сеть занималась закупкой станков. Закупка таких товаров имеет решающее значение для военно-промышленного комплекса России (ОПК). После начала спецоперации России на Украине страны Запада стали вводить против РФ санкции. Из-за этого многие иностранные компании стали отказываться от сотрудничества с Россией, чтобы не получить штрафы. Очередной пакет санкций страны Евросоюза, вероятно, будет введен в мае 2023 года. На данный момент содержание 11-го пакета санкций остается на стадии обсуждения, отметил глава министерства Польши Збигнев Рау. Глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст заявил, что антироссийские санкции работают эффективнее против экономики Германии. Он приводит данные Международного валютного фонда, по которым уровень развития России в начале 2023 года выше, чем Германии, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия смогла купить микрочипы, боеприпасы и станки для своего оборонно-промышленного комплекса из европейских стран в обход введенных ими же санкций. Для этого российскими властями была создана специальная сеть для закупки. Об этом сообщает газета Financial Times. «Сеть, созданная для закупки товаров, начиная от микрочипов и заканчивая боеприпасами, сумела получить станки из Германии и Финляндии, несмотря на санкции США, введенные в марте 2022 года», — передает Financial Times. Отмечается, что ранее в США объявляли о подавлении сети, которая закупает необходимую военную технику. Также сеть занималась закупкой станков. Закупка таких товаров имеет решающее значение для военно-промышленного комплекса России (ОПК). После начала спецоперации России на Украине страны Запада стали вводить против РФ санкции. Из-за этого многие иностранные компании стали отказываться от сотрудничества с Россией, чтобы не получить штрафы. Очередной пакет санкций страны Евросоюза, вероятно, будет введен в мае 2023 года. На данный момент содержание 11-го пакета санкций остается на стадии обсуждения, отметил глава министерства Польши Збигнев Рау. Глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст заявил, что антироссийские санкции работают эффективнее против экономики Германии. Он приводит данные Международного валютного фонда, по которым уровень развития России в начале 2023 года выше, чем Германии, передает RT.